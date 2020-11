Pingo Doce recua e lojas já não abrem às 6h30

Coimbra , 02/05/2012 - Reportagem nos diferentes Supermercados da Cadeia Pingo Doce em Coimbra após a Promoção do 1º de Maio organizada pelo Grupo Jerónimo Martins Pingo Doce do Arnado Fernando Fontes / Global Imagens

Depois de Lisboa, Porto, Gaia, Braga e Cascais terem proibido a abertura das lojas Pingo Doce às 6h30 no fim-de-semana, a cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins recuou e os "horários habituais das suas lojas se manterão inalterados".

"A alteração extraordinária de horários comunicada pelo Pingo Doce gerou uma controvérsia nacional que não esperávamos e que não desejámos", diz a Jerónimo Martins em comunicado.

"Desde o início desta pandemia, o Pingo Doce tem feito tudo o que está ao seu alcance para servir os seus clientes com a máxima segurança, protegendo simultaneamente as suas equipas de loja e de armazéns", continua.

"A intenção do Pingo Doce ao decidir antecipar a abertura da maioria das suas lojas no próximo fim-de-semana era a de contribuir para evitar a concentração de clientes no período da manhã, facilitando o desfasamento das visitas numa altura em que a situação epidemiológica no país aconselha toda a prudência", justifica.

"Face às múltiplas interpretações, também de implicação política, que têm vindo a ser feitas e veiculadas ao longo das últimas horas e ao nível da discussão pública gerada, o Pingo Doce informa que os horários habituais das suas lojas se manterão inalterados", refere.

Desde sábado que o país sabe que em 120 concelhos há restrições de movimentos, e nos próximos dois fins-de-semana a partir das 13h há o dever de recolhimento, embora a saída para compras de supermercado esteja entre as excepções. Maior parte das cadeias manteve os horários inalterados.