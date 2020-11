Pintarolas lança campanha nacional contra o bullying

Dinheiro Vivo 26 Novembro, 2020 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Imperial, produtora nacional de chocolates, lançou nos anos 70 as icónicas Pintarolas que davam uma cobertura colorida às pastilhas de chocolate de leite. Inicialmente, o seu formato era em tubo, mas hoje em dia já foram desenhadas outras opções que acompanham as novas tendências.

A marca é conhecida pelas expressões "Que pinta!", "Tem pintarola!" e celebra este ano as suas quatro décadas de existência com o lançamento da campanha "Todos diferentes, todos com pinta!".

Esta iniciativa visa alertar a população portuguesa para o crescimento alarmante do bullying e, sensibilizar, principalmente os mais novos, para questões como a diversidade, a inclusão social, igualdade de oportunidades no acesso a bens e serviços, entre outras.

Em contexto de pandemia, registou-se um aumento dos comportamentos violentos - cerca de 60% dos jovens portugueses terão sido alvo de cyberbullying. Assim, a marca, que é destinada principalmente ao público mais jovem, tenta passar uma mensagem de defesa e promoção de valores no âmbito do respeito pelo próximo.

A campanha "Todos diferentes, todos com pinta!" assume dois formatos: através da divulgação de um vídeo e de um livro de colorir, disponíveis online, e de ações de sensibilização em escolas do concelho de Vila do Conde.

A marca de chocolates tenta assim promover o debate acerca do bullying ou de qualquer tipo de conflito em ambiente escolar, uma vez que é nesse contexto que se encontram as faixas etárias mais novas que ainda estão num período de formação de personalidade. A grande missão de qualquer escola é formar cidadãos pelo que a campanha anti-bullying da Pintarolas tenta promover a tolerância, respeito mútuo, cooperação e sentido de coletividade junto daqueles que vão ser o futuro do país.

Desde bem cedo que a marca começou a marcar presença assídua nas festas destinadas ao público jovem, sendo reconhecida nacionalmente pela capacidade constante de se reinventar ao longo dos anos, envolvendo as mais diferentes gerações.

A Pintarolas destaca-se também pelo facto de ter vindo, com o passar dos tempos, a alterar as suas receitas com o objetivo de tornar os produtos mais saudáveis. Atualmente, produz chocolates glúten free e sem corantes artificiais.

Com a época natalícia a chegar, a marca apostou ainda na produção de produtos alusivos a esta temática e lançou o "Mini Chef Pintarolas", uma parceria de co-branding entre a Pintarolas e a Ambar. Esta iniciativa pretende demonstrar que os brinquedos e os chocolates também podem ser educativos e proporcionar experiências únicas em família. Esta é uma forma diferente de divertir os mais novos, permitindo que continuem em contacto com o mundo do chocolate, mesmo nesta época mais difícil marcada por mudanças constantes e muita incerteza.