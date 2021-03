Pipoca mais Doce "vende" em livestream para Perfumes & Companhia

Um talk-show emitido em direto nas redes sociais, apresentado por A Pipoca Mais Doce, Ana Garcia Martins, com venda de produto. Com as lojas fechadas, por causa do Estado de Emergência, foi neste formato que a cadeia Perfumes & Companhia apostou para realizar vendas, usando um formato que promete uma taxa de conversão em vendas de 30%. Chamou-lhe Em Boa Companhia.

O formato livestream sales tem sido usado em mercados como China, Estados Unidos ou Brasil e assenta na combinação de um conceito de entretenimento com o de uma montra e loja digital, permitindo aos utilizadores comprar produtos à medida que vão sendo introduzidos pelo apresentador. Uma espécie de vendas diretas na televisão, onde se liga para um número para fazer a encomenda, mas agora em versão digital.

"O consumidor vê o produto durante o live, clica e compra e pode ainda beneficiar de campanhas promocionais exclusivas, passatempos e ofertas especiais para quem estiver a assistir", explica a Perfumes & Companhia, em nota de imprensa.

"Tendo em conta a pandemia global que atravessou e ainda atravessa o mundo, as marcas e as empresas foram forçadas a inovar e a reinventar-se e tanto o setor digital como a área de e-commerce verificaram um crescimento elevado a todos os níveis, por razões óbvias de causa-efeito. O conceito de live sales ou livestream sales promete ser ainda mais inovador, podendo impulsionar cerca de 30% a taxa de conversão", refere a cadeia.

De acordo com a informação partilhada pela empresa, no mercado externo empresas que já começaram a usar live sales "observaram um aumento de 50% no ticket médio dos clientes".

Potencial do livestream sales

Estima-se que o formato gere milhões de vendas. Na China, onde o livestream sales tem tido um crescimento exponencial - o Taobao Live do Alibaba tem a fatia de leão (80%), mas outras empresas como a Baidu, a JD.com ou a plataforma líder na área de moda, Mogu, também já avançaram com esta opção, bem como pequenos produtores, artesãos e comerciantes - estima-se que gere receitas de 60 mil milhões de dólares por ano.

Em 2019 cerca de 30% da população chinesa assistiu a livestreams, calculando-se que tenha atingido o ano passado, 560 milhões de pessoas, cerca de 39% da população. Estima-se que as vendas em 2020 - ano de pandemia e de fecho das lojas físicas - tenham aumentado mais de 100%, garantindo uma quota de 9% das vendas online. Em 2019, 37% dos compradores online chineses fizeram compras através de livestreams, segundo números avançados pelo Forbes.

O talkshow Em Boa Companhia inscreve-se nessa tendência. O primeiro programa foi transmitido ontem dia 2 de março e o próximo episódio é já na próxima quinta-feira dia 11 de março às 21h, com transmissão simultânea via livestreaming no site, na página de Facebook e no canal de Youtube da Perfumes & Companhia.

No Youtube, a marca tem 1,27 milhões de subscritores.