Piratas informáticos pedem mais de um milhão de euros ao Porto de Lisboa

O ataque informático ao Porto de Lisboa aconteceu no dia da Natal, e os hackers exigem mais de um milhão de euros em bitcoins até dia 18 de janeiro, para não publicarem todos os dados pirateados. Segundo a CNN Portugal, poderão vir a público dados pessoais de funcionários e clientes, relatórios financeiros, auditorias, contratos e correspondência eletrónica.

A Administração do Porto de Lisboa (APL) admitiu aquela estação televisiva ter conhecimento que "há dados na dark web e um pedido de resgate". Para já aquela entidade diz que está a "analisar a dimensão do comprometimento" e a trabalhar em "estreita articulação" com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sobre o pagamento do resgate a APL não deu qualquer indicação.

À CNN, o especialista em cibersegurança Nuno Mateus Coelho, diz ser premente perceber como é que os hackers levaram a cabo o ataque e se têm em seu poder o controlo do servidor e outros serviços informáticos críticos da APL. "Dependendo do que possuem, este caso pode ser problemático. Se o problema for mais extenso pode mesmo haver um comprometimento do serviços de cargas e descargas de mercadorias que vêm nos navios, agravando a situação de crise na cadeia de abastecimento que já existe".

Nuno Mateus Coelho diz ainda que uma estrutura como a do Porto de Lisboa tem de ter normas de segurança mais apertadas, como manda a lei. "Basta ver que se se comprometer o funcionamento dos portos tem grande impacto na economia. Será que compromete, por exemplo, a descarga de gás e de cereais, outros produtos críticos para a Europa?", questiona.

Os piratas informáticos têm as suas exigências publicadas na dark web, onde dão algumas opções. Para prolongar o prazo de pagamento por 24 horas, a APL tem de pagar mil dólares. Contra a entrega de 1.499.999 dólares, toda a informação será destruída e pelo mesmo valor será possível descarregar todos os dados, a qualquer instante.