Evento Pixels Camp foi adiado para novembro

Através de nota de imprensa, a organização do hackthon Pixels Camp indica que a quarta edição do evento foi adiado para o dia 26 de novembro, devido ao Covid-19.

Organizado pela Bright Pixel, o evento tem a duração de três dias e reúne programadores e estudantes para responder a desafios recorrendo à programação. Tendo em conta o surto de coronavírus, a organização decidiu alterar a data do evento, que este ano estava marcado para 26 a 28 de março.

“No seguimento das recomendações partilhadas pela Direção Geral de Saúde com o objetivo de prevenir a transmissão do coronavírus em Portugal, a organização do Pixels Camp vem anunciar que a quarta edição do evento irá ser adiada para o dia 26 de novembro”, indica a organização através de nota de imprensa.

A organização refere que esta decisão tem em conta “a segurança e o bem-estar dos participantes”, que “são prioridades para a equipa”.

Na terceira edição, o Pixels Camp reuniu mais de 1350 pessoas em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes.