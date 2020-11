PJ faz buscas ao Benfica e ao Santa Clara

Estádio da Luz © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O Ministério Público (MP), a Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária (AT) avançaram com uma operação de buscas devido aos negócios relacionados com os jogadores líbios Hamdou Elhouni, Mohamed Al-Gadi e o Muaid Salem Ali, que envolvem o Benfica e o Santa Clara, avançou a Sábado. Em causa, poderão estar crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.

A operação em curso visa as instalações da SAD do Benfica e do Santa Clara, empresas e residências particulares, nomeadamente a do presidente do clube dos insulares, Rui Cordeiro, do administrador e diretor desportivo Diogo Boa Alma e do empresário brasileiro Khaled Ali Mesquita Saleh, que representa o principal acionista particular da SAD do Santa Clara. As buscas decorrem sobretudo em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, e na região da grande Lisboa.

Por sua vez, a TVI avança que o presidente Luís Filipe Vieira é um dos principais visados das operações que estão a decorrer, lideradas pelo juiz Carlos Alexandre, com base em suspeitas de crimes como corrupção desportiva. Outro dos suspeitos é Paulo Gonçalves, antigo braço direito de Vieira na SAD, que saiu quando foi acusado no processo "E-toupeira" mas continua a fazer negócios com o Benfica.

Dois casos

Os negócios dos atletas líbios é apenas um dos inquéritos, diz a Sábado. Há um segundo processo relacionado com a operação desta segunda-feira que tem por base o caso Mala Ciao. O MP e a PJ já realizaram buscas ao Benfica em junho de 2018 devido a este caso. Na altura, o MP e a PJ do Porto apreenderam no clube da Luz várias pastas com documentos relativos a jogadores de futebol.

Na ocasião, procuravam indícios de fluxos financeiros e negócios suspeitos realizados entre o Benfica e, por exemplo, o Desportivo de Aves. Foi nesta operação de 2018 que os investigadores apreenderam o dossier referente ao jogador líbio Hamdou Elhouni, transferido do Santa Clara para o Benfica e depois para o Aves.

Este processo, resultado de uma denúncia anónima, visa ainda suspeitas sobre apostas desportivas fraudulentas, tráfico de influência e ofertas de pagamentos (entre 10 a 15 mil euros por atleta) alegadamente prometidos por responsáveis ligados a Benfica a jogadores de diversos clubes para ganharem jogos ao Porto e ao Sporting.

De acordo com a Sábado, Diogo Boa Alma, administrador da SAD e diretor desportivo do Santa Clara, é também um dos alvos da operação de buscas em curso.