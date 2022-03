PJ faz buscas na EMEL e Assembleia Municipal de Lisboa. Suspeitas de corrupção em três freguesias

DN/Lusa 30 Março, 2022 • 12:40 Partilhar este artigo Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de corrupção em empresas municipais da Câmara Municipal de Lisboa e três juntas de freguesia: Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente. Além da corrupção, estão também em causa crimes de participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagens.

As buscas que se estão ainda a realizar visam recolher provas no âmbito do inquérito que investiga contratos de consultadoria celebrados entre empresas municipais da Câmara Municipal de Lisboa e das juntas de freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente com empresas privadas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária, disse que esta ação foi concretizada através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, e acompanhada por Juiz de Instrução Criminal e por Magistrados do Ministério Público.

A nota da PJ indica que foram executados onze mandados de busca, não domiciliárias, visando a recolha de prova relacionada com as práticas criminosas, sob investigação.

"Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção e participação económica em negócio, relacionados com a celebração de contratos de consultoria celebrados entre empresas municipais da Câmara Municipal de Lisboa e das Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente com empresas privadas", confirma.

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e a Assembleia Municipal de Lisboa confirmaram à Lusa que estão a ser alvo de buscas esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) nas suas sedes.

Segundo a fonte da EMEL, que remeteu esclarecimentos para a PJ, as buscas decorrem "desde manhã cedo".

A assessoria da presidência da Assembleia Municipal de Lisboa confirmou igualmente à Lusa que a PJ realizou buscas na sede deste órgão executivo municipal, no Fórum Lisboa.

As buscas começaram "por volta das 9h00".