PJ segue pista de hacker russo no caso do ataque informático à Vodafone

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Fevereiro, 2022 • 09:16

Unidade da Polícia Judiciária para o crime informático, com o apoio do SIS, está a seguir uma pista relacionada com um pirata informático russo no caso da Vodafone Portugal, noticia o Expresso esta sexta-feira. As autoridades estarão a seguir sinais detetados num fórum online russo de acesso pago, dedicado a hackers que por lá trocam dados e informações quase sempre ilegais.

Segundo o Expresso, um hacker anunciou no Exploit.in, a 24 de janeiro, que procurava compradores para o acesso ilegal ao sistema informático de uma companhia de telecomunicações portuguesa com receitas entre os 1 a 4 mil milhões de dólares. Para começar, esse pirata informático só aceitava ouvir propostas a partir dos 2.500 euros.

"Estamos a investigar a mensagem de hacker russo", confirmou ao semanário fonte que está a investigar os mais recentes ciberataques em Portugal. A Vodafone Portugal detetou ter sido alvo de um ataque informático na noite de 7 de fevereiro, considerando o ato "de origem terrorista e criminosa". O ataque indisponibilizou o acesso à rede, penalizando quatro milhões de clientes particulares e empresariais, além de perturbar serviços de comunicações essenciais no país. A empresa já garantiu que a estabilidade da rede está novamente "praticamente assegurada".