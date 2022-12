Planear, investir, simplificar: ordens e confederações lançam repto para acelerar as grandes obras

"Aquilo que eu mais temo, e que desta vez não poderá acontecer - por isso tenho vindo a pregar no deserto - é chegar-se ao fim do PRR, algures no final de 2023 ou um pouco mais tarde, na campanha para as europeias, e perceber-se que havia certas facetas do Plano que, em termos quantitativos ou qualitativos, teriam merecido um debate e um aprofundamento muito maiores." O aviso à navegação foi apenas um dos recados deixados por Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento da Convenção da Construção: Habitação e Infraestruturas. Num discurso de 40 minutos, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na sequência do repto lançado pelas ordens dos Engenheiros e Arquitetos e pela Confederação da Construção e Imobiliário, entre outras entidades da fileira, o Presidente da República realçou a importância da tomada de posição conjunta dos principais atores destes setores. E reforçou que uma iniciativa com esta abrangência tem de ser considerada no processo de decisão das grandes obras do país.

"É muito importante que estas conclusões cheguem aos grupos parlamentares, aos partidos políticos, a todos os decisores e à generalidade da sociedade", frisou Marcelo, deixando entender a falha de um ministro das Infraestruturas e da Habitação ausente e reforçando os efeitos dos atrasos nas grandes infraestruturas e os problemas de habitação que se foram agravando por falta de investimento público no setor, nas duas últimas décadas.

Laura Caldeira, pres. LNEC, Manuel Reis Campos, pres. da Confederação da Construção e Imobiliário, e Fernando de Almeida Santos, bastonário dos Engenheiros, receberam o PR, Marcelo Rebelo de Sousa, no LNEC. © Rui Ochôa/Presidência da República

Numa altura em que os projetos para o novo aeroporto de Lisboa e a ferrovia continuam por realizar, há uma crise sem precedentes na habitação que as recorrentes promessas políticas nem começam a tentar resolver e as inundações dos últimos dias chamaram a atenção para um Plano de Drenagem de Lisboa que só Carlos Moedas tirou da gaveta em que fora posto há quase 20 anos, o diagnóstico traçado revela não apenas uma flagrante falta de investimento público como uma gestão urbana e das grandes infraestruturas nacionais balizada por ciclos políticos. E em que não se vê sombra de vontade de planeamento a longo prazo.

É tudo isto que os representantes da fileira da construção, que se juntaram nesta semana no LNEC, querem mudar. Sublinhando que "o peso e o impacto do setor da construção - que representa 18% do PIB e quase metade do investimento nacional, assegurando 15% do emprego (800 mil postos de trabalho) - não podem ser ignorados", os setores da Engenharia, Arquitetura, Construção e Imobiliário juntaram-se para fazer o diagnóstico dos problemas e traçar vias para a sua resolução numa posição conjunta inédita e que seria valorizada em qualquer democracia desenvolvida. Acelerar a atividade e realizar as grandes obras que o país tem adiado foi o grande objetivo assumido pelas entidades que promoveram a convenção. E Marcelo subscreve: "Não se pode perder nem um só minuto na Construção e na Habitação", frisou o Presidente da República.

Linhas mestras para a sustentabilidade

Num documento com 34 propostas "destinadas a contribuir para o desenvolvimento do país e acelerar esta atividade económica", Fernando de Almeida Santos (bastonário dos Engenheiros), Manuel Reis Campos (presidente da Confederação da construção e Imobiliário), Gonçalo Byrne (presidente da Ordem dos Arquitetos) e mais sete associações e ordens ligadas à fileira da construção (empresas, arquitetos paisagistas, projetistas, engenheiros técnicos, promotores imobiliários, etc.) apontam 13 áreas de ação prioritárias. Várias delas estão ligadas com a morosidade dos processos de decisão, seja por razões de ciclo político seja pela complexidade e demora nos licenciamentos, uma chaga que tem posto em causa muito do investimento que Portugal podia estar a fazer e a atrair.

Laura Caldeira, pres. LNEC, Fernando Santo, antigo secretário de Estado da Administração Patrimonial, Gonçalo Byrne, pres. Ordem dos Arquitetos, Fernando de Almeida Santos, bastonário dos Engenheiros, e Manuel Reis Campos, pres. Confederação da Construção e Imobiliário, no painel moderado pela diretora do DV, Joana Petiz. © Rui Ochôa/Presidência da República

A exigência de planeamento competente - leia-se, com contributos dos verdadeiros especialistas nas diversas áreas de intervenção e impacto - e a médio e longo prazo, uma estratégia nacional que não fique sujeita a desvarios e solavancos eleitorais e a valorização da qualidade, sobretudo numa área de obras públicas há muito refém do low cost e assim impedindo a entrada da inovação que é determinante rumo à sustentabilidade, são as linhas guias mais vincadas. Mas há também preocupação com a necessidade de resolver problemas estruturais como a falta de mão-de-obra, de mitigar os aumentos de preços decorrentes da inflação e quebras nas cadeias logísticas, bem como de acabar com a consistente e constante perda de negócio, riqueza e valor acrescentado para o país vizinho.

Resumidamente, o que se propõe nesta tomada de posição conjunta inédita no setor, é que se crie condições para acelerar a resposta ao que é urgente construir, mas sobretudo para dar vida a uma nova forma de olhar para as infraestruturas do país, que passe por três grandes transformações: planear com tempo e critério, agilizar processos e decisões, executar obras com qualidade e inovação.