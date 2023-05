Plano de reestruturação, paz social e sustentabilidade financeira são "missão" do novo CEO

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, durante a sua audição na comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, em Lisboa, 18 de maio de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

"A missão da nova gestão é cumprir o plano de reestruturação, conduzir bem os destinos da TAP, assegurar a paz social e negociar novos acordos de empresa compatíveis com a sustentabilidade da companhia", elencou esta quarta-feira, 18, João Galamba.

O ministro das Infraestruturas, que está a ser ouvido desde as 18h00 Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), disse confiar nas competências de Luís Rodrigues para liderar a empresa pública. "Eu e o senhor ministro das Finanças temos toda a confiança no atual presidente do conselho de administração e da comissão executiva e dos [novos] administradores", indicou.

Questionado pela deputado do PCP, Bruno Dias, sobre se os cortes salariais, aplicados aos trabalhadores no âmbito do plano aprovado por Bruxelas, irão ter fim à vista, Galamba respondeu que "não há viabilidade operacional nem viabilidade financeira".

"O objetivo não é manter os cortes, é que a companhia cresça. Para ser sustentável tem de ter uma realidade que não difira muito dos seus maiores concorrentes. Estou a falar do santard de mercado e não de low cost", adiantou.

Sobre o plano de reestruturação, que implementou cortes salariais transversais na transportadora e levou ao despedimento de três mil trabalhadores, e a injeção do Estado de 3,2 mil milhões de euros, João Galamba disse que foram "um difícil trajeto para evitar a falência e evitar a perda de milhares de empregos".

"O que salvou os empregos da TAP foi a decisão do PS de intervir na TAP. Salvar a TAP permitiu salvar milhares de empregos. Todos os sindicatos reconheceram a situação dramática em que a TAP vivia, e todos tiveram cortes salariais. Entenderam necessidade dessas medidas, um sacrifício de todos pela viabilidade da TAP", referiu.

Galamba prevê ano "muito muito positivo" para a TAP

João Galamba negou ainda que os lucros registados pela companhia em 2022, de 65,6 milhões de euros tenham sido alcançados à boleia de cortes salariais. ""Não digo que os cortes não têm impacto nos resultados, claro que têm. Mas melhoria é praticamente toda atribuída à receita e não se deve aos cortes salariais. O grande responsável pelos excelentes resultados em 2022 é o crescimento e a recuperação significativa dos voos e do turismo", enumerou.

O ministro desvalorizou ainda os prejuízos do primeiro trimestre, de 57,4 milhões de euros, justificando os resultados negativos com a sazonalidade. "O negócio da aviação é sazonal. É normal que resultados no primeiro trimestre sejam piores. A TAP está muito acima dos resultados já excelentes do ano passado", frisou, antecipando que "depois de um excelente resultado em 2022" que "deve deixar todos os portugueses satisfeitos", o fecho de contas deste ano será "muito, muito positivo", prevê Galamba que assegura que "são excelentes noticias".