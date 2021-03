Plano ferroviário nacional será apresentado em abril

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, visita as oficinas da Comboios de Portugal (CP) do Entroncamento, onde embarcou na nova automotora UQE2300 recuperada para a linha de Sintra. © Paulo Cunha/Lusa

O plano ferroviário nacional vai ser apresentado em abril. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, adiantou esta quarta-feira que este documento vai chegar à Assembleia da República um mês depois do prazo definido no Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021). O governante apelou a um compromisso na ferrovia para recuperar os atrasos das últimas décadas.

"Esperamos lançar o plano ferroviário nacional em abril", adiantou Pedro Nuno Santos no arranque da audição da comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Este plano "será lei e dará horizonte aos próximos ciclos de investimento. Será um farol, embora possa ser ajustado", explicou o ministro.

Este documento deveria ter sido apresentado no primeiro trimestre de 2021, segundo o OE 2021. Mas o agravamento da pandemia, com o segundo confinamento em menos de um ano, impediu a entrega deste documento no tempo previsto.

O plano ferroviário nacional vai definir quais são as linhas ferroviárias com serviços de passageiros nacionais, metropolitanas e regionais; garantir as ligações entre Portugal e Espanha; assegurar o transporte de mercadorias e garantir as ligações a portos e aeroportos.

O documento vai assegurar que o comboio chega a todas as capitais de distrito, identificar as linhas com mais potencial turístico e garantir a ligação da ferrovia a outros meios de transporte.

Para garantir que este plano será cumprido, "a ferrovia nacional vai precisar de compromisso de vários governos para os próximos anos. É preciso um serviço público que pode dar algo que mais nenhum meio de transporte pode dar", destacou o ministro.

Na intervenção inicial, o Governo também falou sobre a recuperação de 27 unidades da CP no último ano, com um custo inferior a 10% ao que seria necessário investir se este material fosse novo. Houve ainda tempo para indicar que estão concluídas 12% das obras do Ferrovia 2020, plano de investimento para obras prioritárias na rede ferroviária nacional.