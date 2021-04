© Pixabay

O primeiro Plano Ferroviário Nacional será aprovado pelo Governo até março de 2022. O ministério das Infraestruturas e da Habitação lançou esta segunda-feira o primeiro quilometro deste documento estruturante para os caminhos de ferro em Portugal. Mas até ao documento final será necessário percorrer várias estações, conforme foi anunciado no auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.

Entre abril e junho serão realizados cinco sessões regionais e haverá um período de consulta a "entidades territorialmente competentes", adiantou o coordenador do grupo de trabalho, Frederico Francisco, durante a apresentação.

Qualquer português também pode enviar os contributos para o Plano Ferroviário Nacional através desta página na internet.

Na etapa seguinte, entre julho e outubro, será redigida a primeira versão do documento, com base nos contributos de entidades e particulares.

Entre outubro e dezembro, irá decorrer um novo período de consulta pública a "entidades territorialmente competentes".

Já em 2022, entre janeiro e março, o documento final será entregue ao Governo para posterior aprovação em Conselho de Ministros.

Colocar o comboio em todas as capitais de distrito; levar os serviços ferroviários a portos e aeroportos; definir quais são as linhas nacionais, regionais e metropolitanas, assegurar o transporte de mercadorias e ainda garantir a ligação com Espanha serão as principais linhas orientadoras deste plano.