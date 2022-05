Plataforma de entregas aplica preço de portes progressivos através de algoritmo

Anderson Calixto, diretor de operações da Kargo © DR

Nasceu em março de 2020 como um spin-off do grupo KauntoKusta, baseia-se num conceito de logística diferente e foi pensada para garantir a melhor experiência de compra online. Falamos da Kargo, a plataforma de gestão inteligente de entregas, que através de um algoritmo aplica um preço de portes progressivos e calcula os custos de transporte em tempo real.

Apesar de ser relativamente recente no mercado nacional, a Kargo já conseguiu atingir o break even (ponto em que o custo total e a receita total são iguais), cresce mensalmente 25% em número de lojas e, só neste ano, já movimentou 300 mil encomendas. E, como disse ao Dinheiro Vivo o diretor de Operações da Kargo, Anderson Calixto, o objetivo é triplicar a faturação com novos serviços (entregas de mobiliário, fulfillment e same day delivery) e superar um milhão de encomendas até ao final de 2022, sendo que no total dos dois anos de operação contam com 900 mil envios.

Anderson Calixto explicou que o modelo de negócio da Kargo "baseia-se num novo conceito de logística em Portugal, que calcula os preços dos portes com base na origem, destino, peso e valor da encomenda". E, para calcular estes portes existe uma tabela pré-definida, que foi construída tendo em conta a distância em quilómetros entre a origem e o destino. "Essa métrica tenta promover competitividade nas áreas remotas onde as lojas tinham o mesmo valor de portes das lojas dos grandes centros", frisou o responsável.

Ao todo a plataforma tem já 110 lojas parceiras, um número que pretende duplicar até ao próximo ano. "O foco inicial é promover o serviço para lojas que já trabalham para o KuantoKusta, mas todas as lojas são bem-vindas", declara Anderson Calixto, que adianta que a Kargo já conta com 30% das lojas presentes no KuantoKusta.

Questionado sobre qual é a vantagem que a Kargo pode trazer para o e-commerce, o diretor de operações da marca refere logo à cabeça a poupança no valor dos portes para o comprador. "Para além disso, a Kargo dá todo o apoio ao cliente necessário, esta é tanto uma vantagem para o comprador como para as transportadoras, pois acabam por poupar trabalho e recursos", frisa.

Já para os retalhistas, "uma das vantagens é menos trabalho e recursos na gestão de encomendas, na medida em que apenas têm de se preocupar com o tempo de preparação, pois a Kargo entrega em 48 horas", refere Anderson Calixto, sem deixar de enfatizar que o principal benefício é mesmo a tabela de preços de portes, que não tem taxas adicionais, seguros extra e taxas de combustível, entre outros custos. "O valor é pago pelo serviço, num conceito de pay-as-you-use. No caso de existir algum problema com a encomenda, a Kargo paga o valor integral da mesma, e não apenas os 10€/Kg, valor estipulado por lei", afirma.

A Kargo já faz entregas em todo o território nacional e chega ainda a 42 países, na sua maioria europeus. Ao todo conta com 16 transportadoras parceiras, mas tem como objetivo "incubar outras transportadoras para fazer parte deste ecossistema", afirma aquele responsável.

Apesar da guerra da Ucrânia ter posto um travão ao plano de expansão da empresa, a pretensão é, em 2024, conseguir trabalhar em 70 países.