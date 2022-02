Plataforma de luxo em segunda mão à procura de investidores

Rita Araújo e Francisca Barroso fundaram a Trend Circle, no Porto. © Direitos Reservados

Com os consumidores cada vez mais conscientes da importância da sustentabilidade no mundo da moda e, sobretudo, da economia circular, duas amigas, Francisca Barroso e Rita Araújo, criaram uma plataforma digital de venda de roupa e acessórios de luxo. O negócio "está a correr muito bem" e, em menos de um ano, a Trend Circle conta já com umas largas centenas de clientes. Agora, e enquanto preparam o lançamento para muito breve de novidades ao nível das funcionalidades no site, as duas jovens empreendedoras procuram investidores dispostos a apoiar o projeto e a permitir a sua expansão, designadamente internacional.

Francisca e Rita são amigas dos tempos da universidade, na Faculdade de Economia do Porto, onde se licenciaram em Economia e depois fizeram o mestrado em Gestão. Ambas trabalharam nos escritórios da Adidas durante um ano, mas foi quando Rita regressou de um curso de moda em Paris que surgiu a ideia de criar uma plataforma para venda de roupa em segunda mão, exclusivamente dedicada a marcas premium e de luxo. Aqui é possível encontrar roupa, calçado e acessórios de marcas tão distintas como Chanel, Gucci, Prada e Louis Vuitton, mas também Carolina Herrera, Michael Kors ou Bimba y Lola, entre outras.

Para o arranque do projeto, as duas empreendedoras do Porto contaram com o apoio de uma bolsa do StartUP Voucher, que ganharam em maio de 2020. A Trend Circle arrancou em abril de 2021. Quanto à proveniência dos artigos, há os que Francisca e Rita compram ou os que resultam das parcerias B2B com lojas de venda de artigos em segunda mão. Sendo que "todos os produtos são previamente avaliados", designadamente ao nível da sua autenticidade e estado de conservação, pelas duas empreendedoras, antes de serem colocados à venda.

Além disso, a Trend Circle também vende produtos dos clientes. "As pessoas que tiverem produtos em casa que não utilizam podem dar-lhes uma segunda vida. Funciona à consignação, só pagamos quando o artigo é vendido, mas também temos o cuidado de só aceitar produtos cuja probabilidade de venda é muito alta", explica Francisca Barroso.

Sobre a aposta nos artigos premium e de luxo, Rita Araújo explica que se deve à "maior durabilidade e qualidade" destes artigos. A sua compra em segunda mão permite aos clientes "obter produtos de moda em excelente estado e a um preço mais acessível". É uma forma também de procurarem ajudar a diminuir a pegada ecológica da indústria da moda.

Com 21 mil seguidores no Instagram e uma base de clientes já estabelecida de umas largas centenas, a Trend Circle vende maioritariamente em Portugal, mas já chegou a oito países europeus. O objetivo agora é reforçar a presença nacional e expandir nos mercados internacionais, como Alemanha, França e Itália, entre outros. Procura investimento para crescer, designadamente para reforçar os gastos em marketing e na aquisição de stocks, mas também para melhorar o site e lançar uma app. "O objetivo é estarmos sempre em constante inovação e otimização de serviços. O que nós queremos é estar à frente das necessidades dos clientes", frisa Rita Araújo.

A empresa espera faturar meio milhão de euros em 2024, mas, se conseguir obter investimento espera duplicar este valor e chegar ao milhão de euros.