Plataforma de recursos humanos Harpoon expande-se para França e Espanha

Matthieu Douziech, fundador da Harpoon.jobs, e Maria Falcão, CEO.

A Harpoon.jobs, multinacional do setor de recursos humanos, anunciou a entrada em dois novos mercado internacionais: Espanha e França. O negócio internacional representa já, segundo a empresa, 25% da faturação. A plataforma, criada há sete anos em Portugal, está também presente na Alemanha, Reino Unido, Brasil, e Angola, tendo começado a operar nestes três últimos países no ano passado, através de parceiros locais.

A entrada em Espanha e França decorre e moldes diferentes. "Agora, a empresa continua com a sua sede e equipa alocada em Portugal, mas a expansão aos mercados estratégicos de Espanha e França inclui uma representação local da Harpoon.jobs em Madrid e Paris. Matthieu Douziech, fundador da Harpoon.jobs, coordena a operação de internacionalização a partir de França", revela a empresa em comunicado.

A plataforma diz que no primeiro trimestre deste ano "registou a maior faturação desde a sua fundação, que possibilitou a contratação de posições de liderança e a presente estratégia de expansão internacional", mas não revela o montante do volume de negócios.

"2023 é marco para a Harpoon.jobs. Apesar do atual contexto de incerteza económica, continuamos a crescer e a registar recordes de faturação. Estes resultados positivos demonstram que o caminho para este setor tem de ser a inovação, como tenho defendido desde o primeiro dia", afirma Matthieu Douziech, fundador da Harpoon.jobs.

A empresa posiciona-se no mercado como "agência de gestão e representação de executivos" tal como têm "artistas e atletas", explica a Harpoon.

A área de "desenvolvimento", com os seus programas de liderança para chefias e direções de empresas, é a que mais peso tem na faturação da empresa (15%) e a que mais cresce.

Segundo um estudo da Harpoon, a idade média do candidato a primeiro emprego é de 21 anos e os candidatos dizem querer "um processo de recrutamento rápido, eficaz e transparente, autonomia flexibilidade de horários" e um ambiente de trabalho que permita desenvolverem as suas capacidades . Em relação à flexibilidade de horário, os dados do Harpoon.jobs demonstram que 90% das empresas estão adaptadas ao regime misto de trabalho.

"O cenário atual das empresas é de constante reinvenção, consequência de um acelerar dos processos de transição digital, e da adoção de ferramentas que estão a alterar drasticamente a forma de trabalhar. Mais do que nunca, as empresas sentem necessidade de processos de change management e de programas de liderança para capacitar os seus líderes para as amplas possibilidades e desafios que o futuro nos vai trazer. Cada vez mais, estes programas representam uma parte crucial do nosso negócio", sublinha Maria Falcão, CEO da Harpoon.jobs, em comunicado.