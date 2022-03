Plataforma de viagens online quer recrutar 500 profissionais e hub tecnológico do Porto é prioridade

Dana Dunne, CEO da eDrams Odigeo no Porto ( José Carmo / Global Imagens ) © José Carmo / Global Imagens

A plataforma de viagens online eDreams ODIGEO quer contratar mais profissionais para o novo hub tecnológico no Porto, inaugurado em novembro de 2021. Esta é parte de uma estratégia global de recrutamento da marca espanhola que quer incrementar em 50% a sua equipa até 2025.

Num plano traçado a três anos, a empresa de e-commerce vai contratar 200 posições já em 2022, prevendo atingir as 500 contratações em 2025. As vagas estão disponíveis, além do Porto, para o hub em Milão e para os escritórios de Barcelona, Madrid e Budapeste.

As novas contratações vão reforçar as equipas de tecnologia, produto e inovação da eDreams ODIGEO, "com vista a permitir à empresa desenvolver ainda mais a sua plataforma tecnológica própria e a vasta gama de produtos e serviços de viagens que oferece", esclarece em comunicado.

Não há um número definido para cada cidade nem é possível apurar quantos destes trabalhadores integrarão o hub do Porto. "A ideia é que cada trabalhador possa escolher onde quer trabalhar", esclarece fonte ligada à empresa.

A eDreams ODIGEO conta com colaboradores de 46 nacionalidades e opera num modelo de trabalho híbrido e flexível "com o objetivo de promover maior flexibilidade e criatividade dos seus colaboradores num ambiente pós-pandemia".

Programa de subscrição de viagens disparou 182%

A empresa está atualmente a transitar de um modelo de transações para um modelo de subscrições. Desde o início da pandemia, cresceu 37% (+6 p.p.) no mercado de voos e a sua atividade comercial ultrapassou os níveis pré- pandemia em mais de 30%, no passado mês de fevereiro.

"As novas contratações em toda a Europa e, em especial nos hubs estratégicos do Porto e de Milão, vão reforçar a nossa capacidade de inovar e desenvolver novos produtos e serviços para os viajantes, com especial enfoque na expansão da nossa proposta vencedora de subscrição de viagens, o Prime", refere Dana Dunne, CEO da eDreams ODIGEO.

"Apenas nos últimos doze meses, o Prime, o programa de subscrição de viagens da eDreams ODIGEO, cresceu 182% e ultrapassou os 2.4 milhões de membros. Com base neste sucesso contínuo, a empresa espera que 66% do total das suas reservas seja feito por subscritores já em 2025, ano em que planeia ter atingido os 7.25 milhões de membros Prime", adianta a plataforma.

O primeiro centro tecnológico da empresa espanhola em Portugal abriu portas no Porto, no passado mês de novembro. A operação arrancou, inicialmente, com 25 pessoas.