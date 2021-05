Plataforma digital de moda do Kuwait criada por cérebros portugueses

Primeiro escritório da Tamanna foi inaugurado no Dubai. © DR

Portugal está a pôr os consumidores do Kuwait a comprar roupa, produtos de beleza e de lifestyle de várias marcas mundiais através da internet. A plataforma Tamanna foi criada pelo grupo Alshaya, uma das maiores empresas de retalho do Médio Oriente. Atualmente, tem 12 trabalhadores, mas a equipa portuguesa vai crescer para 30 elementos antes do final deste ano.

Desenvolvimento e gestão de produto, análise de dados e programação serão as três funções que vão ter vagas abertas ao longo dos próximos meses na equipa portuguesa, que funciona remotamente.

A Tamanna nasceu em fevereiro e emprega mais de 70 pessoas. Além de Portugal, há escritórios no Dubai e no Kuwait. No Dubai, há 25 elementos, focados nas operações e no marketing; no Kuwait - onde fica a sede da plataforma - estão mais de 30 funcionários.

"Não temos comparação com a Farfetch, nem a Amazon. Queremos ganhar mercado no Médio Oriente", destaca ao Dinheiro Vivo a responsável de pessoal da empresa, Natacha Martins.

A plataforma tem semelhanças com a alemã Zalando, que vende produtos de moda mais generalistas no mercado europeu. O principal objetivo da empresa passa por complementar a oferta que já existe nas lojas físicas do grupo Alshaya. Fundado em 1890, este grupo emprega mais de 60 mil pessoas no Médio Oriente, norte de África e Rússia.

O desenvolvimento do site da plataforma a partir de Portugal começou por ser realizado pelos alemães da KI. A tecnológica alemã aproveitou as equipas em Portugal nas cidades de Lisboa e de Leiria para o desenvolvimento do software, do design, do produto e mesmo para a equipa de pessoal.

A plataforma foi construída à distância desde maio de 2020, entre Alemanha, Portugal, Kuwait e Dubai.

Apesar da distância física, foi criada uma cultura dentro da empresa para "promover encontros semanais e saber tudo o que está a acontecer nos outros países. Há uma ligação muito grande", destaca Natacha Martins.

Os próprios responsáveis dos grupos KI e da plataforma do Kuwait "só se conheceram presencialmente em fevereiro", com as condições sanitárias impostas pelo coronavírus.

A questão cultural também não tem sido um problema. "Não sentimos qualquer sobreposição, apesar de as diferenças serem grandes." O respeito é mútuo e ganha mais visibilidade em período do Ramadão. "Temos trabalhadores na equipa do Médio Oriente que seguem esta celebração. Por causa disso, temos de adotar algumas diretrizes", como a redução de horário e a proibição de beber e comer durante as reuniões.

Os planos de expansão da Tamanna para os próximos anos passam exclusivamente pela região do Médio Oriente e a engenharia tecnológica portuguesa tem espaço para continuar a crescer neste projeto.