Plataforma digital de seguros de viagens da Fidelidade vence prémio dos CTT

Dinheiro Vivo 06 Dezembro, 2022 • 17:46

A plataforma digital de seguros de viagens Just in Case, da Fidelidade, que permite também planear e preparar o roteiro, é a vencedora da categoria App e-Commerce nos prémios CTT e-Commerce Awards, que pretendem valorizar e promover as melhores práticas do comércio eletrónico ou ferramentas e modelos de negócio digitais com valor para a comunidade nacional.

A plataforma on-demand (produtos personalizados a pedido do cliente e de acordo com as suas necessidades) inclui várias ferramentas de planeamento que permitem aos utilizadores preparar as suas viagens de forma 100% digital e fazer seguro de viagem com proteção personalizada.

O objetivo é proporcionar uma experiência focada na viagem, permitindo aos clientes segurar o roteiro escolhido, incluir familiares e aceder a assistência 24 horas por dia, sete dias por semana, desde o momento em que decidem viajar até ao seu regresso.

O administrador dos CTT, João Sousa, congratulou a Fidelidade pela sua iniciativa com a Just in Case, referindo que a empresa "soube posicionar-se com uma oferta digital simples e conveniente, a pensar em clientes cada vez mais tecnológicos e exigentes".

"No Center for Transformation da Fidelidade (CTF), temos como missão olhar para o futuro. O Just in Case é ótimo exemplo da materialização dessa nossa ambição", sublinhou Catarina Sousa Rocha, responsável pelos ecossistemas de On-demand Insurance no CTF, agradecendo ainda aos CTT e ao júri pela atribuição do prémio, e à equipa Just in Case pela dedicação.