Plataforma “Estamos abertos” mostra o comércio que está a funcionar em Lisboa

Uma plataforma com informação sobre os estabelecimentos comerciais que estão abertos em Lisboa durante o estado de emergência foi lançada este domingo pela Câmara da capital, que também articulou um serviço de entregas em colaboração com a Autocoope e a Kapten.

A plataforma de restauração e comércio “Estamos abertos”, que estará em permanente atualização, foi criada pela Câmara de Lisboa, em parceria com a AHRESP – Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal, a UACS – União de Associações do Comércio e Serviços e as Juntas de Freguesia.

Segundo informações disponíveis no ‘site’ da autarquia, para apoiar as entregas ao domicílio pelo comércio local, o município também articulou com a Autocoope (táxis) e a plataforma Kapten (TVDE – transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) um serviço de entregas que irá vigorar durante o estado de emergência decretado devido à pandemia da covid-19.

“O serviço de entrega no bairro deverá ser contratualizado entre o comerciante e o operador. O valor cobrado pela Autocoope é de 4,5 euros e pela Kapten quatro euros”, é referido.