Plataforma 'irmã' da Baby Loop de Carolina Patrocínio já tem manuais escolares neutros

Book in Loop disponibiliza manuais escolares do 1º ao 12.º ano neutros em carbono © Direitos Reservados

A plataforma de revenda de manuais escolares Book in Loop anunciou recentemente que já tem livros neutros em carbono do 1.º ao 12.º ano de escolaridade. Para além de calculadoras gráficas e manuais reutilizados, a aplicação (app) criada pela startup The Loop Co., responsável pela Baby Loop de Carolina Patrocínio, disponibiliza agora manuais novos carbon free, que podem ser adquiridos gratuitamente com os Vouchers Mega.

"Estes novos livros escolares são mais uma opção que oferecemos, que permite alimentar o sistema circular e minimizar os impactos negativos associados à produção e aquisição de manuais. Estamos muito entusiasmados por, finalmente, os podermos apresentar ao público e iremos continuar a trabalhar para conseguir uma gama cada vez mais diversificada e otimizada", refere Manuel Tovar, cofundador da Book in Loop, citado em comunicado.

Todas as emissões de CO2 (dióxido de carbono) e recursos florestais consumidos no processo produtivo e de transporte dos novos manuais até ao retalhista são compensados através do investimento de parte da margem em projetos certificados de compensação carbónica, como projetos de reflorestação, explica a nota enviada às redações. As capas destes livros são 100% recicláveis e compostas por 30% de material biodegradável, estendendo assim a vida útil do manual. Segundo a empresa, ao devolver a capa para reciclagem, o cliente recebe 0,15 euros.

Criada em 2016, a Book in Loop foi pensada para ser a primeira livraria sustentável em Portugal através da reutilização de manuais escolares. Passados seis anos de atividade, apresenta aqueles que diz serem os "manuais da próxima geração".

"Gamificar" a compra de manuais

Com o objetivo de dinamizar as vendas e recompensar os utilizadores, a Book in Loop lançou a "Green Books", em que, por cada compra realizada na plataforma, os alunos recebem "árvores digitais".

"Todos os utilizadores terão um código pessoal que podem partilhar com amigos. Caso este seja utilizado numa compra, ambos ganharão mais árvores, podendo assim subir a sua classificação pessoal", explica a empresa. Os selos acumulados darão direito a prémios, atribuídos semanal e mensalmente, que podem ir de iPhones recondicionados a auriculares bluetooth e scooters elétricas.

Esta competição será ainda alargada a escolas, sendo que todas as árvores recolhidas pelos alunos serão "plantadas na floresta digital" da escola a que pertencem. A escola com a floresta digital com mais árvores será premiada e receberá o título de "Escola Verde do Ano".