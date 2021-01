Plataforma para assuntos jurídicos Lupl assegura financiamento de 14 milhões de dólares

Dinheiro Vivo 19 Janeiro, 2021 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

A Lupl, plataforma dedicada a assuntos jurídicos apoiada pelas sociedades de advogado CMS, Cooley e Rajah & Tann Asia, completou uma nova ronda de financiamento, arrecadando um investimento de 14 milhões de dólares (11,55 milhões de euros).

A plataforma, que está em versão beta desde março de 2020, totaliza assim um financiamento global de mais de 25 milhões de dólares.

A Lupl conta com o contributo de um conselho consultivo de 16 advogados internos líderes de multinacionais blue chip até às empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo. O grupo de testes mais vasto inclui Slaughter e May, Corrs Chambers Westgarth, Khaitan & Co e One Essex Court.

Esta plataforma aberta é construída com tecnologia "bring your own system", que visa sincronizar todos os suportes móveis de determinado assunto jurídico, como as conversas, documentos, âmbito e dados.

No que diz respeito a parcerias, mais de cem outras parcerias industriais, abrangendo ferramentas de comunicação e colaboração empresarial, sistemas de gestão de documentos, ferramentas de fixação de preços e de delimitação de âmbito, ferramentas e padrões de dados e de análise, e bibliotecas de conhecimento da indústria.

Já no campo das contratações, a Lupl reforçou a sua equipa de gestão, com Jeff Green a juntar-se como CEO e a trabalhar ao lado de Matt Pollins como CCO. Cheryl Wilson Griffin também se juntou à equipa de gestão como Chefe do Cliente. No final de 2021, a Lupl espera ter uma equipa de mais de 75 pessoas em todo o mundo. A Lupl sairá da versão beta ainda este ano, é indicado em comunicado.

José Luís Arnaut, Managing Partner da CMS, uma das entidades que apoiou esta plataforma, "este é um investimento só possível numa grande estrutura internacional como a CMS, dado o volume de financiamento que o projeto requer por si mesmo, e que nos coloca numa posição única no mercado em termos digitais e tecnológicos. Sabemos que o presente, fruto do momento que vivemos, está a ser marcado por uma forte aposta nas tecnologias aplicadas à prestação de serviços jurídicos de excelência e à satisfação das mais elevadas exigências dos nossos clientes. É o caso do Lupl, que se trata de mais um marco no investimento por parte da CMS em tecnologia, cujo objetivo passa por continuar a prestar serviços de excelência, numa dinâmica global, a todos os seus clientes."