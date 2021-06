Plataforma para criação de websites contrata 200 pessoas até ao final do ano

© Unsplash

Dinheiro Vivo 02 Junho, 2021 • 10:36

Entrou no mercado espanhol em 2019 e agora chega a Portugal. A empresa francesa Hubside, criada em 2018, promete criar, até ao final do ano, 200 postos de trabalho no país.

A empresa, em comunicado, diz que "é a primeira plataforma de serviços web em Portugal que se comercializa em pontos de venda, entre os quais se destacam as lojas Fnac. A Hubside oferece assistência técnica gratuita, personalizada e profissional tanto de forma presencial, nos principais estabelecimentos de Lisboa e Porto, como online e por telefone, com o apoio de especialistas locais".

"A Hubside chega a Portugal para se transformar na plataforma das paixões dos nossos usuários, tal como fizemos em França. Queremos criar uma comunidade e conectar as pessoas para que possam partilhar as suas ideias, interesses e hobbies", explica Álex Hampe, CEO da Hubside, citado na nota à comunicação social.

"A ferramenta que propomos é fácil, intuitiva e cómoda, para quem quiser criar e desenhar a sua própria página web, sem necessidade de conhecimentos informáticos. Com a Hubside, os utilizadores podem encontrar-se para conectar com a sua comunidade e mostrar as suas paixões de forma personalizada", acrescenta o responsável.

O mercado espanhol, onde a empresa entrou em 2019, representa já 50% das vendas do grupo, que está presente também nos mercados belga, suíço e italiano. A empresa conta atualmente com 1,13 milhões de subscritores e prevê atingir um volume de negócios na Europa de 1.100 milhões de euros em 2021. As subscrições aumentaram 75% no ano passado e o número de websites criados pela plataforma cresceram 95%. Dos websites criados, 70% pertencem a particulares e 30% a profissionais.

Os mercados alemão, dos Emirados Árabes Unidos e os países da Europa de Leste estão também no horizonte da Hubside.