Plataforma portuguesa quer dar impulso aos pequenos negócios

Há uma plataforma portuguesa para ajudar a crescer os negócios as pequenas empresas portuguesas. A comunidade Menos Hub transformou-se em Impulso e lançou a plataforma digital Expansão esta quarta-feira: a partir de uma subscrição mensal ou anual, estes negócios poderão aceder a benefícios em quatro áreas: parceiros, especialistas, conteúdos e oportunidades de visibilidade.

A rede de parceiros já conta com empresas como DPD, Staples, Mygon, E-goi, Weasy, Duplix, LACS, Fixando e Porto.io. Os serviços são fornecidos a preços abaixo do mercado, com descontos e ofertas exclusivas.

Os especialistas são profissionais em áreas técnicas críticas para os pequenos negócios.

Na área dos conteúdos e eventos, é possível aceder a workshops e masterclasses.

As oportunidades de visibilidade passam pela divulgação e partilha de infromações através dos canais da Impulso ou de organizações parceiros.

Quem subscrever mensalmente este pacote paga 18,9 euros. Se subscrever os 12 meses, o valor mensal reduz-se para 14,90 euros por mês. Nas subscrições até 17 de março, há um desconto entre 30% e 51%.

"Os efeitos da pandemia da Covid-19 estão a ser profundamente marcantes para as empresas em quase todos os setores; o desemprego está a aumentar e muitos pequenos negócios correm risco de vida. A sobrevivência dos pequenos negócios, que correspondem a mais de 90% das empresas em Portugal, está em jogo e a "Expansão" surge como uma solução de apoio - não só para os pequenos negócios se tornarem mais competitivos mas, acima de tudo, para poderem reduzir as despesas", sublinha João Duarte, co-fundador da Impulso, citado em nota de imprensa.

No primeiro confinamento, a Impulso criou o movimento #compraaospequenos, para agregar startups e pequenas empresas que então procuravam sobreviver ao coronavírus.