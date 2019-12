Plataforma tecnológica de construção lança linha de apoio a PME

A Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção (PTPC) – associação sem fins lucrativos, de abrangência nacional e reúne como sócios os principais parceiros do setor da construção em Portugal – vai lançar uma linha de apoio às PME de cerca de 450 mil euros já a partir de 2020. Rita Moura, líder desta plataforma, em comunicado, sublinha, que “Portugal irá ter a partir de 2020 cerca de 450 mil euros para apoiar os projetos das PME nacionais através de concursos lançados e geridos pela PTPC”.

No âmbito do programa da Comissão Europeia Horizon 2020 foi aprovado o projeto METABUILDING que tem como objetivo “apoiar as PME através da criação de um ecossistema colaborativo sustentável para a expansão dos seus negócios e integrador de novos setores e indústrias dinâmicos, mediante projetos de inovação trans-setorais, transfronteiriços e orientados para os desafios provenientes dos clusters regionais”. Este projeto envolve seis países europeus e Rita Moura acredita que vai permitir “concretizar as boas ideias que temos em Portugal na área da arquitetura, engenharia e construção, gerando startups e promovendo PME inovadoras”.

Rita Moura, em comunicado, nota ainda que os maiores riscos que o setor enfrenta atualmente prendem-se com riscos ambientais e “a breve prazo, os futuros clientes vão exigir construções sustentáveis e vão ser os grandes influenciadores do futuro. As empresas ou tem esta atitude ou deixam de ter clientes”.

Emanuel Forest, vice-presidente da empresa da construção BOUYGUES e membro da Mission Board for Climate-Neutral and Smart-Cities da UE, refere, por sua vez que: “na visão Europeia a construção deverá centrar-se em proporcionar bem-estar aos cidadãos, na sustentabilidade do ambiente construído e em contribuir para a prosperidade económica da Europa. A resposta a estes desafios é a parceria Build4People, que está agora em discussão no âmbito do novo programa de financiamento Europeu, Horizon Europe”.

Emanuel Forest acrescentou ainda, em comunicado, “a PTPC está envolvida nestes temas e o sucesso com a candidatura Metabuilding é a prova disso”.