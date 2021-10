OE2022. Plataformas de streaming vão pagar taxa de quatro euros por ano por cada subscritor

José Varela Rodrigues 12 Outubro, 2021 • 02:07 Partilhar este artigo Facebook

O Governo pretende, através da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), alterar a Lei do Cinema impondo às plataformas de streaming com atividade no país o pagamento de uma taxa semestral de dois euros por cada subscritor, ou seja, quatro euros por ano por cada subscrição.

"Os operadores de serviços de televisão por subscrição encontram-se sujeitos ao pagamento de uma taxa semestral de €2 por cada subscrição de acesso a serviços de televisão, a qual constitui um encargo dos operadores", lê-se.

Desta forma, as plataformas de streaming como a Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video ou a portuguesa Opto, vão ter de contribuir para a indústria audiovisual nacional. Isto, porque a proposta do Executivo para o OE2022 prevê que 75% da taxa, a ser paga à Autoridade nacional das Comunicações (Anacom), reverta a favor do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

"É anualmente transferido para o ICA, I. P., por conta do resultado líquido do ICP-ANACOM a reverter para o Estado, o valor equivalente a 75 % do montante total devido pelos operadores de serviços de televisão por subscrição no primeiro semestre do ano em resultado da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 10.º, sem prejuízo do disposto no número seguinte", lê-se.

Por sua vez, do valor recebido, o ICA deverá entregar 50% à RTP.

Como o pagamento desta taxa ocorre em dois semestres, as plataformas de streaming terão de cumprir com o pagamento, primeiro, a 30 de abril e, depois, a 31 de outubro.