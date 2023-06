Play Airlines tem voos a 89 euros entre Lisboa e a Islândia

© DR

A companhia aérea Play Airlines lançou uma campanha comemorativa de aniversário com voos a 89 euros entre Lisboa e a cidade de Reiquiavique. As tarifas são válidas para viagens compradas a partir desta terça-feira, 20, para voos a realizar entre os meses de setembro e dezembro de 2023 e podem ser consultadas no website da companhia.

A low-cost islandesa celebra o segundo aniversário a 24 de junho, data do primeiro voo da companhia para Londres. Já em Portugal a transportadora começou a operar em maio de 2022 com duas frequências semanais e 17 mil lugares.

Desde então a Play Airlines tem vindo a anunciar novas rotas para todo o mundo, com destinos como Londres, Tenerife, Porto, Copenhaga, Boston, Nova Iorque, entre outros.