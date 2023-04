Play Your Future Trainee Programme da Worten procura 50 candidatos para estágio de um ano

A Worten está à procura de 50 candidatos para integrarem o seu Play Your Future Trainee Programme. O programa destina-se a recém-graduados (licenciatura e mestrado) que estejam à procura do seu primeiro emprego. Durante 12 meses, estes estagiários vão trabalhar num departamento específico da empresa que tem vagas para a Azambuja, Carnaxide e Matosinhos.

O programa - que tem uma frequência anual e este ano começa em setembro - oferece um modelo de trabalho híbrido, bolsa de estágio e formação inicial e contínua. Ao mesmo tempo, os estagiários serão acompanhados por um orientador, num plano mais formal e um buddy que os vai ajudar com os temas mais informais do dia-a-dia, explica a Worten, em comunicado.

Durante o ano do Play Your Future Trainee Programme, estes trainees vão realizar um projeto de inovação em conjunto com trainees de outras áreas de negócio e há a possibilidade de integrarem a empresa após o programa.

A integração de jovens que estejam a terminar, ou tenham terminado, a sua formação superior, no mercado de trabalho é o propósito deste programa de estágio, declara Inês de Castro, Head of People na Worten.

"O nosso objetivo é envolvê-los nas mais diversas áreas da empresa, dando apoio às diferentes equipas nas suas atividades e projetos. Acreditamos que esta é uma excelente oportunidade para os jovens finalistas que procuram adquirir experiência e conhecimento numa área de negócio específica, de entre as várias que temos disponíveis, como Brand & Communication, Concept & Sustainability, Digital Business, People, Tech Team, e muito mais".

As candidaturas, que decorrem até ao próximo dia 27, podem ser enviadas para https://careers.worten.pt/pt/oportunidade/PYF23