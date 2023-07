Plenário de trabalhadores da Transtejo interrompe ligações fluviais na quarta-feira à tarde

© Orlando Almeida/Global Imagens

As ligações fluviais entre Lisboa, Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria vão sofrer, na quarta-feira, algumas interrupções devido à realização de um plenário de trabalhadores, segundo a Transtejo.

Na página oficial da Internet, a empresa adianta que ao início da tarde de quarta-feira está prevista a interrupção do serviço regular em diferentes períodos, consoante a ligação em causa.

"Por motivo de realização de plenário geral convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da Transtejo, prevê-se a interrupção do serviço regular", refere a empresa responsável pela ligação fluvial do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), no plenário, que irá realizar-se entre as 14:30 e as 17:30, será discutida a atual fase do processo de negociação na empresa e a posição a assumir pelas organizações sindicais.

Assim, no percurso entre Cacilhas e o Cais do Sodré o serviço será interrompido após o barco das 14:20 e retomado às 17:35, enquanto no sentido Cais do Sodré - Cacilhas a última viagem acontecerá às 14:40 e a seguinte às 18:00.

Na ligação Trafaria-Porto Brandão-Belém a última embarcação partirá às 13:00, com retoma do serviço às 18:00, e, no sentido Belém-Porto Brandão-Trafaria, será realizada a ligação das 13:30 e, depois, a das 18:30.

As ligações entre Lisboa e os concelhos do Seixal e do Montijo vão também sofrer interrupções.

Entre o Montijo e o Cais do Sodré, o último barco partirá às 13:30, retomando às 18:00 e, entre o Cais do Sodré e o Montijo, a suspensão começará com o barco das 14:00, retomando o serviço às 18:00.

Já no que respeita ao Seixal, o último barco com destino ao Cais do Sodré será o das 14:00, ficando o serviço suspenso até às 17:50.

Entre o Cais do Sodré e o Seixal, o último barco será às 13:00, retomando às 17:55.