Plenoil sobe faturação em 20% no 1.º semestre para 500 milhões de euros e entra em Portugal em 2024

A empresa de estações de abastecimento de combustível Plenoil revelou esta quarta-feira que registou um aumento homólogo de 20% na faturação, no primeiro semestre, para 500 milhões de euros, prevendo entrar em Portugal no início de 2024.

A empresa não prevê a entrada de sócios para "crescer em Espanha e [entrar] em Portugal", apesar de não descartar o estabelecimento de alianças caso abra estações de abastecimento na América do Sul e na Europa Oriental, disse à Efe o presidente-executivo da empresa, José Rodríguez de Arellano.

O gestor referiu ainda que no primeiro semestre deste ano a empresa conseguiu abrir o maior número de postos de abastecimento neste período, um total de 28.

E prosseguiu: "A Plenoil aumentou em 66 o número de postos de abastecimento que tinha no ano passado, passando de 118 em 30 de junho de 2022 para 184 no final de junho de 2023, mais 56%".

No primeiro semestre deste ano, a Plenoil aumentou em 41,6% os litros de combustível vendidos, face a igual período de 2022, passando de cerca de 300 milhões de litros para cerca de 425 milhões e no final deste ano prevê alcançar aproximadamente 1000 milhões de litros.

No início de 2024, a Plenoil prepara-se para abrir os primeiros postos de combustível em Portugal, esperando finalizar o próximo ano com oito a dez postos localizados nas maiores cidades.

No início deste ano, os primeiros postos de abastecimento estarão operacionais, sendo que o objetivo da empresa é atingir uma quota no mercado português de 5% em cerca de quatro anos, com a abertura de 10 a 12 postos de abastecimento.

A entrada no mercado português começará na Grande Lisboa e no Porto (incluindo as cidades vizinhas como Matosinhos ou Vila Nova de Gaia), sendo que alargará a sua presença a norte, ligando o Porto à Galiza, onde a empresa já conta com uma forte presença.

A Plenoil vai investir cerca de 500 mil euros para o arranque de cada posto de abastecimento, sendo que se a estratégia tiver sucesso, a empresa irá investir cinco milhões de euros no primeiro ano da expansão no mercado português.

A empresa vai apostar na mesma técnica que utilizou em Espanha, colocando também painéis fotovoltaicos e instalando pontos de carregamento para veículos elétricos, salientou o gestor.

Em Espanha, a Plenoil está a colocar postos de carregamento para veículos elétricos nas suas 150 estações de abastecimento, algo que espera seguir em Portugal, mas a partir de 2025.