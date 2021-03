"Pluris está tranquila sobre a validade do negócio que celebrou com a Prisa"

Matosinhos, 30/09/2019 - Visita guiada ao navio MS World Explorer, ancorado no Porto de Cruzeiros de Leixões. Mário Ferreira. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A Pluris de Mário Ferreira está a analisar a deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) sobre a compra de 30% da Media Capital e "está tranquila sobre a validade do negócio que celebrou com a Prisa", reagiu fonte oficial ao Dinheiro Vivo.

O empresário reagiu assim às notícia do Correio da Manhã de que a ERC teria decidido, no âmbito do processo de contraordenação aberto por suspeitas de mudança de domínio da Media Capital, pela nulidade do negócio, bem com pela aplicação de coimas.

"A ERC deliberou ouvir a Pluris, que tem prazo para se pronunciar (dez dias), não tendo tomado decisão final, sendo apenas uma acusação", reagiu fonte oficial. "A ERC notificou também a Pluris e a Prisa, além da acusação, para praticar o acto jurídico que sane a ilegalidade apontada", diz ainda.

"A Pluris está analisar a notificação, mas está tranquila sobre a validade do negócio que celebrou com a Prisa", refere. "De qualquer forma, está disponível para colaborar com o regulador em prol da estabilização definitiva da situação na Media Capital."

A ERC avançou com um processo de contraordenação em outubro depois da CMVM ter considerado que o dono da DouroAzul e a Prisa tinham agido em concertação, depois da compra de um terço da dona da TVI, tendo por isso determinado pelo lançamento de uma OPA obrigatória sobre cerca de 70% do capital.

Em março, o auditor independente, a pedido da CMVM, determinou o valor da contrapartida em 0,725 euros por cada ação.

O valor é acima do oferecido pela Cofina, o dono do Correio da Manhã, que optou pela retirada da oferta, já que o preço de 0,415 por ação era uma das condições da OPA voluntária. Condição que o grupo não prescindiu.