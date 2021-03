Pluris renuncia ao direito de revisão da oferta

Média Capital, dona da TVI © D.R.

A Pluris, empresa detida pelo empresário Mário Ferreira, e que lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a dona da TVI, comunicou esta quarta-feira ao mercado que "não vai exercer o direito de revisão da sua oferta".

Numa carta enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, assinada por Mário Ferreira, a Pluris informa "na qualidade de oferente da Oferta Pública Obrigatória de Aquisição de Ações Representativas do capital social do grupo Media Capital [....] que não irá exercer o direito de revisão da sua oferta, conforme consagrado no nº.1 do artigo 184 do CdVM".