PME de serviços com perdas de 152 milhões em 2020

dinheiro notas

Dinheiro Vivo 22 Dezembro, 2020 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As pequenas e médias empresas do setor terciário, correspondente às atividades de comércio de bens e à prestação de serviços, revelaram perdas astronómicas desde o início da pandemia.

Através de um inquérito realizado pela Fixando, que juntou 3600 profissionais, o valor traduz-se em cerca de 152 milhões de euros.

11% dos inquiridos afirma mesmo não ter auferido qualquer lucro em 2020, sendo que os demais apresentaram perdas médias na casa dos 5300€.

Também os setores dos eventos e das atividades extra curriculares registaram quebras na procura que ultrapassaram os 44%, quando comparados com o ano de 2019, o que significa um total de perdas perto dos 2 milhões e 1 milhão de euros, respetivamente.

Já os serviços de casa e bem-estar contrariaram esta tendência e apresentaram crescimentos de 14% e 24%, respetivamente.

Em resposta à crise, os profissionais partilharam as estratégias que encontraram para sobreviver financeiramente a este período, e os gastos mais evitados foram essencialmente em restaurantes, roupa e café fora de casa.

Os inquiridos revelam ainda que o controlo das despesas passou a ser mais rígido, adquirindo apenas o essencial. Para fazer face às dificuldades, começaram a fazer trabalhos esporádicos, a executar serviços noutras localidades, a arranjar atividades para fazer em casa, iniciaram o catering, e em alguns casos, criaram o próprio negócio.

A Fixando anunciou hoje o lançamento de uma campanha digital - Os 12 dias Fixando -, com o intuito de preparar os negócios para 2021, que decorre entre os dias 26 de dezembro e 6 de janeiro.



"Este projeto permitirá aos profissionais de diversas áreas melhorar a sua presença online e integrarem-se no mercado digital de forma a alcançarem o sucesso no novo ano", afirma em comunicado Alice Nunces, diretora de Novos Negócios da empresa.