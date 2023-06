PME já representam 30% da área de executive search da Neves de Almeida

Procura de talento por parte de Pequenas e Médias Empresas (PME) já representa 30% do volume de negócios da área de Search da Neves de Almeida HR Consulting

Apesar de as grandes empresas dominarem os pedidos de procura por talento na área de Search da consultora Neves de Almeida, cerca de 70%, as Pequenas e Médias Empresas (PME) têm vindo a apostar cada vez mais em novas metodologias de recrutamento, representando agora 30% do volume de negócios do departamento dedicado ao recrutamento de talento.

A pandemia foi catalisadora de várias mudanças, incluindo na forma como as organizações abordam os processos de recrutamento. A consultora oferece uma metodologia de pesquisa direta de talento, contactando diretamente potenciais candidatos. E se no período pré-covid-19 a proporção de procura de talento entre grandes empresas e PME era de 90% para 10%, atualmente já é 70% para 30%.

Ao Dinheiro Vivo, Francisco Sanchez, head of executive search na Neves de Almeida HR Consulting, explica que "houve uma necessidade das PME em acelerarem os seus processos, tornarem-se mais competitivas, levar a cabo processos de transformação que lhes permita reduzir o fosso entre elas e as grandes empresas".

Acreditando que esta tendência veio para ficar e que, gradualmente, as PME vão passar a ter um peso mais significativo na área de Search da consultora, o responsável não deixa de sublinhar que as grandes empresas continuam a ter a vantagem de ter processos mais "maduros" de recrutamento.

Ainda assim, as PME têm vindo a percorrer esse caminho, abrindo-se agora uma nova "janela de oportunidade" para capitalizar sobre os benefícios que as pequenas empresas podem oferecer, designadamente a proximidade colaborador-empresa - aspeto cada vez mais valorizado -, mais difícil de obter junto das grandes organizações.

Não obstante o esforço levado a cabo pelas PME para se reinventarem e minimizarem as diferenças face às grandes empresas, Francisco Sanchez alerta para a falta de maturidade dos processos e para a fraca autonomia habitualmente dada aos colaboradores. Tal acontece não por falta de vontade, mas antes porque "as PME continuam a ser muito a empresa do patrão", atira.

Do lado das pequenas e médias empresas, precisa-se de mais confiança nos profissionais, mais delegação de tarefas para "capitalizar a experiência", mas do lado dos candidatos é necessária maior capacidade de adaptação para trabalhar em empresas "menos organizadas", maior agilidade e jogo de cintura.

Setores em alta

Energia, logística, telecomunicações e seguros são alguns dos setores que mais procuram talento atualmente. Entre os perfis mais procurados pelas empresas estão os analistas, gestores de compras, gestores financeiros e profissionais de recursos humanos, particularmente para funções relacionadas com talent acquisiton.

"A metodologia de pesquisa direta tem tido um crescimento de procura diretamente relacionado com a dificuldade que as empresas têm", sublinha Francisco Sanchez.

Na Neves de Almeida trabalham 40 pessoas, 15 na área de Search, que pesa 40% do volume de negócios total da empresa.