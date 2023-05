PME lusas com receitas superiores às congéneres estrangeiras

© Unsplash

As PME portuguesas estão mais confiantes no seu sucesso que as suas congéneres estrangeiras. De acordo com a tecnológica Sage, 41% das 1032 empresas nacionais que participaram no estudo anual "Small Business, Big Opportunity" relataram um aumento de receitas no último ano, face aos 34% globais (que englobam 12 mil PME de Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Portugal, Espanha, África do Sul, Reino Unido e EUA).

Assim e para além do aumento de receita das PME lusas, diz o estudo, estas empresas têm fortes ambições de crescimento.

Com o sucesso dos seus negócios a aumentar, os gestores das pequenas e médias empresas portuguesas são os que mais querem, futuramente, vender as suas companhias. O objetivo é, com a venda, duplicar o seu valor atual. Assim apenas 6% dos participantes no estudo "afirmam que gerem o negócio para financiar o seu estilo de vida, em vez de construir riqueza, em comparação com 16% a nível mundial", revela a Sage, em comunicado.

E, adianta, ainda, que 13% "13% dos fundadores de PME portuguesas terem como objetivo vender o seu negócio no futuro por um preço muito maior do que o seu valor atual, em comparação com apenas 7% a nível mundial".

Já a nível tecnológico, as PME nacionais preveem aderir ao 5G, à Inteligência Artificial e ao Metaverso (29%, 18% e 18% respetivamente). Mas, alerta o "Small Business, Big Opportunity", estas empresas referem que no ano passado demoraram mais tempo a implementar estas novas tecnologias, muito devido à falta de orçamento e também à dificuldade em compreender e implementar as melhores opções.

Ana Ribeiro, Country Sales Director Portugal, refere que "conhecer as preocupações e as necessidades das PME em todo o mundo é fundamental para Sage e, sobretudo, para um país como o nosso onde estas empresas demonstraram resiliência face a dificuldades como o aumento de custos ou problemas de liquidez, e ainda assim, segundo este estudo, se destacaram ao aumentarem mais as suas receitas em comparação a outros países. É verdade que somos diferentes e que, perante as dificuldades, não desistimos, estamos empenhados em resistir e fazemos o que é necessário para seguir em frente".

No entanto, aquela responsável alerta que "o otimismo e a confiança não devem ser confundidos com invencibilidade. Para apoiar o sucesso no futuro, as administrações, as empresas públicas e a iniciativa privada devem incentivar e apoiar o investimento digital das PME através de investimento e legislação, para que as empresas em Portugal e em todo o mundo possam implementar processos de digitalização que lhes permitam avançar".