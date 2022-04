PME procuraram mais empréstimos bancários no 1.º trimestre

© AFP

A procura de empréstimos por parte de pequenas e médias empresas (PME) aumentou ligeiramente, no primeiro trimestre, mas diminuiu por parte das grandes empresas, revelou um inquérito do Banco de Portugal (BdP).

Esta é uma das conclusões da edição de abril do "Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito" do BdP, onde, além do balanço sobre o primeiro trimestre, são também apresentadas as perspetivas para o período de abril a junho.

De acordo com a análise do banco central, os motivos para o aumento de procura pelas PME prendem-se com "pressões da concorrência e tolerância a riscos" que "contribuíram ligeiramente para critérios menos restritivos no crédito ao consumo e outros fins".

No mesmo sentido, a procura de empréstimos por parte de particulares também aumentou, sobretudo no crédito ao consumo e outros fins.

Para o segundo trimestre, o BdP prevê o aumento da procura de empréstimos de curto prazo, sobretudo por PME, e ligeiro aumento da procura de empréstimos para habitação e consumo.

Segundo o estudo, o primeiro trimestre não trouxe alterações no que diz respeito aos critérios de concessão de crédito, em todas as dimensões de empresas e maturidades dos empréstimos, bem como no crédito a particulares para habitação e para consumo e outros fins.

O mesmo se verificou nos termos e condições do crédito e na proporção de pedidos de empréstimo rejeitados, onde também não se verificaram alterações para empresas e particulares (habitação e consumo).

No segmento da oferta, as expectativas do BdP apontam para critérios de concessão de crédito a PME ligeiramente mais restritivos, no segundo trimestre, transversal às diferentes maturidades dos empréstimos, mas sem alterações no crédito a particulares.

O questionário que esteve na base do inquérito hoje divulgado pelo BdP foi enviado aos bancos em 07 de março, tendo o envio das respostas ocorrido até ao dia 21 do mesmo mês.