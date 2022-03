PMEs portuguesas lideradas por mulheres são mais prováveis de contratar novos funcionários

As empresas vão continuar a usar as ferramentas digitais que adotaram durante a pandemia © Pixabay

"Uma economia global em recuperação após uma profunda recessão." Este é o retrato feito pelo Global State of Small Business Report - relatório da Meta que analisa o estado e a evolução das Pequenas e Médias Empresas (PME) em todo o mundo, em colaboração com o Banco Mundial e a OCDE - relativamente aos primeiros meses de 2022.

A pandemia assume-se como principal entrave à expectável recuperação económica. Mas não só o aumento de casos resultante da variante Omicron dificulta a sua reabilitação. Segundo o relatório, também a escassez de mão-de-obra e energia, e a disrupção nas cadeias de fornecimento (que provocou uma maior pressão da inflação) constituem desafios atualmente enfrentados pelas PMEs de todo o mundo.

Análise às PMEs portuguesas

As pequenas e médias empresas portuguesas não se apresentam como exceção, com os dados do estudo da Meta a darem conta de que os desafios sentidos são transversais aos restantes países. Contudo, somente 8% das empresas inquiridas demonstraram preocupação com as cadeias de fornecimento, sendo Portugal um dos países com menor receio sobre este tópico - contrariamente ao Canadá, onde 32% dos empresários realçaram esta apreensão.

Outro aspeto positivo evidenciado no relatório foi o facto de também apenas 8% das PMEs se revelarem confusas com as indicações do governo para os seus negócios, sendo novamente um dos países com melhor desempenho. Já na Austrália, "metade das PMEs indicaram sentir-se confusas com as indicações governamentais", refere a análise.

Relativamente à questão da liderança por género, "a tendência mundial é uma maior taxa de encerramento entre PMEs lideradas por mulheres" - atualmente a taxa é de 25% (aumento de 6% desde julho de 2021), contra 17% de PMEs encerradas, lideradas por homens, revela o relatório. Neste sentido, Portugal destaca-se pela negativa, com um aumento do encerramento de PMEs lideradas por mulheres de 14%.

No entanto, nem tudo é negativo. Portugal apresentou-se como uma das exceções relativamente à tendência mundial de PMEs lideradas por mulheres registarem uma diminuição de empregabilidade nas suas empresas. Segundo os dados avançados pelo Global State of Small Business, as PMEs lideradas por mulheres são 2% menos prováveis de contratar novos funcionários. Já em Portugal, observa-se o oposto, com estas empresas a serem 2% mais prováveis de contratar novos funcionários, em comparação com as PMEs lideradas por homens.

Práticas da pandemia

O inquérito realizado a cerca de 24 mil proprietários de PMEs em 30 países - que analisa os efeitos contínuos da pandemia, as constantes adaptações das empresas e as expectativas para o futuro imediato -, permitiu apurar que, apesar de 2022 marcar um regresso das empresas aos espaços físicos, ass empresas, na sua generalidade, vão continuar a usar as ferramentas digitais que adotaram durante a pandemia.

Aproximadamente 80% das empresas admitiu ter usado ferramentas digitais nos últimos 30 dias, sobretudo para comunicar com os clientes (50%) e para publicidade (45%). Simultaneamente, 35% das PMEs que fizeram metade das vendas no digital, indicaram uma melhor performance de vendas em 2022 por comparação ao ano anterior.