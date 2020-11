PNI 2030 é "oportunidade única" para engenharias e exportações na indústria

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, (à esquerda) e ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. © José Sena Goulão/Lusa

É a "oportunidade da década" para as engenharias: o programa nacional de investimentos para 2030 (PNI 2030) terá perto de 43 mil milhões de euros para transformar a economia portuguesa ao longo desta década. Este foi o pano de fundo para o debate organizado pela Ordem dos Engenheiros esta terça-feira e que juntou o bastonário, dois ministros e os líderes da CIP e da associação das construtoras.

"É urgente começar com o investimento o quanto antes", defendeu o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Carlos Mineiro Aires salientou que Portugal tem de desenvolver os transportes públicos e de se colocar "colocar na crista da onda das exportações", com bens e serviços "diferentes dos outros mercados".

A ferrovia pode pôr o país a fazer a diferença, no entender do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. "Portugal sempre foi demasiado bom a comprar. Nunca fomos tão historicamente bons a produzir e a exportar. Temos uma indústria fabulosa e em crescimento mas precisa de continuar a industrializar-se", lamentou.

O ministro que tutela a CP lembrou também que o país deve usar a necessidade comprar novos comboios para estimular a procura. "Parte do novo material circulante pode ser produzido em Portugal", recorrendo a indústrias como a metalomecânica, climatização e informação ao passageiro, exemplificou.

"A ferrovia é fundamental para promover mobilidade mais sustentável e é uma grande oportunidade para a engenharia nacional sem ter de mandar pessoas para o norte da Europa ou os Emirados Árabes Unidos", assinalou Pedro Nuno Santos, que acabou por assumiu o papel do ministro da Economia, Siza Vieira, ausente do debate à última hora.

O setor da construção garante que Portugal vai assistir a uma "oportunidade única para concretizar investimentos", entende o líder da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), Manuel Reis Campos. No entender deste dirigente, é necessário utilizar "novos tipos de ferramentas" e assim como promover a "qualificação da mão de obra".

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, destacou que Portugal vai conseguir promover o crescimento económico sem recorrer às energias do passado. "Temos de deixar de introduzir no mercado materiais derivados do petróleo. Têm de ter uma grande volta na sua conceção", afirmou.

Do lado da CIP, António Saraiva defende que as empresas "têm de ser dotadas de recursos humanos qualificadas" e que é necessário "ganhar escala", promovendo fusões e concentrações e ainda apostar em fileiras do mercado.

No final do debate, o bastonário dos Engenheiros lembrou que Portugal tem de aprender com os erros. "Não podemos estar sempre a questionar o trabalho feito. Parece que vivemos eternamente sob suspeita."