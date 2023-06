PNS: " Se a Comissão Europeia estivesse a dormir e nos desse só apoio covid a TAP não existia"

Pedro Nuno Santos, antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP na Assembleia da República, Lisboa, 15 de junho de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O ex-ministro das Infraestruturas garantiu que sempre ficou claro que a injeção dada à TAP 3,2 mil milhões de euros era convertível em capital e, consequentemente, que não iria ser devolvida aos cofres do Estado.

"O auxílio de emergência era um empréstimo convertível. Não sabíamos se ele teria de ser convertido na totalidade ou parcialmente. Havia a ideia de que teria de ser convertido em capital pelo menos parcialmente. Se há alguma declaração de algum membro do governo de que o empréstimo não seria convertido não me lembro", disse Pedro Nuno Santos.

Questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, se o governo sabia desde o início de que este dinheiro seria convertido em capital, o ex-governante, que está esta quinta-feira, 15, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI), garantiu que era sabido que pelo menos parte do montante teria de ser controvertido. E garantiu que sem a luz verde de Bruxelas para esta operação a TAP tinha fechado portas.

"A TAP, inicialmente, tentou ter apoios covid [640 milhões de euros]. Se, por alguma razão, a Comissão Europeia estivesse a dormir e nos deixasse ir só pelo apoio covid a TAP não existia. As regras para este apoio eram muito específicas e definiam que teria de existir uma paragem exclusiva devido à covid. A TAP já tinha problemas. A TAP SGPS tinha capitais próprios de 580 milhões de euros negativos e a TAP SA tinha um "crédito enorme" sobre a SGPS.

"A Comissão Europeia nunca iria permitir fazer a separação entre as duas [empresas]. A TAP SGPS falindo a SA ia atrás. A Comissão Europeia teria de tratar do grupo que com rácios desequilibrados, dívidas vencidas superiores a 300 milhões de euros cabia num plano de rescue and restructuring", indicou.

Pedro Nuno Santos defendeu que a "reestruturação era uma necessidade da empresa" e não uma "imposição da CE". "A TAP não recebeu um cêntimo do Estado durante mais de vinte e tal anos e isso também tem consequências", defendeu.

O ex-governante sublinhou que o plano de reestruturação, aprovado por Bruxelas em 2021, teve bons resultados, recordando que estavam previstos prejuízos de 54 milhões de euros em 2022 - ano em que a TAP alcançou lucros de 65,6 milhões de euros. "Sou responsável pelo mau e pelo bom. Também sou responsável pelo que corre bem, conseguimos um plano de reestruturação que está a dar resultados", assumiu.

Pedro Nuno Santos regressa hoje ao Parlamento, depois de ter sido ouvido na semana passada, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito de um requerimento do PSD sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, que fala aos deputados um dia depois do seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, é a penúltima personalidade a ser ouvida na CPI. Amanhã será a vez do ministro das Finanças, Fernando Medina, que encerrará o ciclo das audições presenciais da CPI à TAP.