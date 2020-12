Poke House Itália. "O objetivo é que Portugal se torne um dos nossos mercados-chave"

Olham para Portugal como a Califórnia Europeia e o local certo para mais um passo para a transformação da Poke House Itália na "empresa número 1 de poke no território EMEA nos próximos dois anos". Para isso, depois de entrarem no capital da Poke House Portugal - fundada pelos empresários Duarte Costa e do Francisco Guedes - planos não faltam para o mercado nacional: abrir mais cerca de 10 restaurantes, com um novo rebranding. "Esperamos inaugurar o primeiro restaurante no Porto em 2021", diz Matteo Pichi, um dos co-fundadores da Poke House Itália, juntamente com Vittoria Zanetti.

A decisão surge num momento em que a pandemia atirou para uma profunda crise o sector do Horeca, mas no caso da Poke House Itália as entregas em casa ajudaram, em muito, a compensar as perdas. "Somos o restaurante de maior sucesso na entrega ao domicílio em Itália e o crescimento da receita da empresa tem sido constante desde a sua fundação - podemos dizer que a média de refeições diárias é de 5.000. Além disso, apesar do COVID-19, as nossas receitas já duplicaram em relação a 2019 e a nossa meta é chegar aos 20 milhões de euros. Atualmente, temos mais de 200 funcionários em Itália", revela Matteo Pichi.

"Depois de uma viagem a Los Angeles, a Vittoria incentivou-me a importar a ideia de fundar o conceito Poke House em Itália. Eu já tinha experiência no setor de delivery na área da gastronomia", conta Matteo Pichi. "Abrimos o nosso primeiro restaurante em novembro de 2018 em Milão e o fizemo-lo da forma mais peculiar possível: num jardim secreto. Em menos de dois anos, a nossa empresa não parou de crescer e hoje contamos com 15 restaurantes nas melhores ruas e centros comerciais de Milão, Torino e Roma", descreve.

Em abril de 2020, obtiveram 5 milhões de euros da Milano Investment Partners, gerida pela família Moratti, "apoiando assim o plano de expansão da empresa, que nos levará a adicionar 85 novas aberturas nos próximos 4 anos". "O investimento neste fundo é apoiado pela sua experiência no setor da gastronomia e coincide entre outros com o seu compromisso com o projeto Princi-Starbucks de Milão", diz.

Matteo Pichi explica ao Dinheiro Vivo os objetivos para o mercado português.

A Poke House Itália expandiu para Portugal através de uma aquisição. Porquê Portugal e durante uma pandemia que cortou metade das receitas dos restaurantes, apenas por limitar o número de pessoas em sala?

Portugal é conhecido como a "Califórnia Europeia", a costa oeste da Europa. É por isso que, no início de 2020, eu e a Vittoria (Zanetti) fomos a Lisboa para perceber se poderia ser uma boa opção para expandir a Poke House. Percebemos rapidamente que Portugal poderia ter um grande papel no sucesso da Poke House EMEA como um ótimo lugar para melhorar a nossa marca de poke com esta alma californiana.

Tendo em conta os nossos recursos, paradoxalmente este foi um bom momento para investir. Isto significa, por um lado, o aumento das nossas receitas de delivery - uma vez que nascemos lado a lado com o delivery, sabíamos como fazer o negócio funcionar - mas também estamos preparados para quando a situação voltar ao normal. É o espírito empreendedor e de startup que nos conduz.

A Poke House é uma empresa de restauração que interpreta a necessidade contemporânea de comida saudável, mas de forma expressa, saborosa, oferecendo "bowls" icónicas e criativas que os clientes podem reinventar sempre que entram nos nossos restaurantes. Somos totalmente obcecados pela qualidade dos nossos produtos e restaurantes, somos a autêntica marca de poke que proporciona o original sabor havaiano com o mood californiano. Quando chegamos a uma cidade, criamos buzz, graças aos nossos formatos de restaurantes, aos nossos produtos e à experiência que é possível viver em cada um dos nossos restaurantes. Atuamos em conjunto com a promoção da sustentabilidade e abraçamos a diversidade em todas as nossas equipas e junto dos nossos clientes.

Queremos que todos os nossos espaços tenham um design único, inspirado na Califórnia, cuidadosamente desenvolvido para ser moderno, mas casual, para dar aos clientes aquela sensação "wild and free". Agora a nova e internacional Poke House combina a experiência do Duarte Costa e do Francisco Guedes em Lisboa comigo e com a Vittoria Zanetti em Milão: duas almas, duas nações, um amor: o poke.

Que investimento é que essa expansão implicou?

Em abril de 2020, a Poke House Itália alcançou um investimento de 5 milhões de euros através do fundo Milano Investment Partners gerido pela família Moratti, que apoia o plano da nossa empresa e que nos levará a adicionar 85 novas aberturas nos próximos quatro anos. Em relação a Portugal o nosso objetivo é que este país se torne um dos nossos mercados-chave, visto que reconhecemos um grande potencial. Esperamos continuar a investir bastante em Portugal. O investimento será aplicado em novos restaurantes, rebranding, novos menus, ferramentas digitais, recursos humanos e parceiros que nos farão ajudar a trabalhar para sermos a empresa número 1 de poke no território EMEA nos próximos dois anos. O nosso principal objetivo é garantir a melhor experiência não só em termos gastronómicos, mas também no ambiente de cada restaurante.

Quais são os objetivos para este mercado em termos de expansão da rede? Que investimento exigirá?

A Poke House abriu quatro restaurantes em Portugal desde o final de 2017 em ruas e centros comerciais de prestígio de Lisboa: Chiado, Strada Outlet, Atrium Saldanha e CascaiShopping. Na sequência do investimento realizado, estamos a inaugurar a quinta loja em Portugal no Centro Comercial Colombo, em dezembro. O nosso objetivo a médio/ longo prazo em Portugal é ter 12 restaurantes em Lisboa e 3 no Porto. Esperamos inaugurar o primeiro restaurante no Porto em 2021. Na sequência da fusão das Poke Houses, será implementado em Portugal um processo de rebranding com a adoção das melhores práticas da nossa empresa líder no mercado em matéria de restauração, marketing, tecnologia e obviamente gastronómica: apresentamos 5 novas receitas provenientes da nossa experiência internacional, como o nosso icónico Sunny Salmon - o mais vendido em todos os nossos restaurantes que representam a nossa marca.

Pensamos em investir muito em Portugal, pois esperamos que se torne um dos nossos mercados-chave com grande potencial: já estamos à procura de novas localizações, desde os pontos-chave nas cidades aos principais centros comerciais, para chegar aos nossos clientes onde quer que eles estejam.

E em termos de receita?

Apesar do Covid-19, as nossas receitas duplicaram em comparação com 2019, graças à nossa estratégia de expansão, e nossa meta é continuar a crescer para atingir os 12 milhões em 2020 e atingir os 1,5 milhões mensais enquanto grupo.

Em Itália tivemos os melhores resultados que poderíamos esperar e estamos confiantes que o mesmo irá acontecer em Portugal. Estamos confiantes que Portugal aprecia bastante o nosso produto e esperamos poder oferecer a experiência Poke House durante muito tempo e em todo o território. Certamente que aumentaremos os nossos bons resultados muito em breve. Portanto, e para isso, proporcionamos os nossos produtos incríveis a preços muito competitivos.

Além de Portugal e Itália, existem mais mercados em perspetiva? Quais são os planos de expansão das empresas?

Em abril de 2020, a Poke House Itália alcançou um investimento de 5 milhões de euros através do fundo Milano Investment Partners administrado pela família Moratti, que dá suporte ao plano da nossa empresa e que nos levará a adicionar 85 novas lojas nos próximos quatro anos.

Estamos a avaliar todos os países. Começámos por Portugal e Espanha porque são países muito semelhantes a Itália. A Poke House é hoje uma empresa internacional, a operar em Portugal, Itália e Espanha. Esperamos mais de 25 restaurantes localizados em Portugal, Itália e recentemente também em Espanha, com planos de expansão para França e outros países, enquanto consolidamos os mercados existentes. Em outubro de 2020 iniciámos a nossa expansão em Espanha, abrindo nos melhores centros comerciais de Madrid, Barcelona e Valência. Planeamos tornar-nos líderes no negócio de vertical do poke no mercado EMEA (Europa, Oriente Médio e África), nos próximos dois anos.

Conseguimos duplicar as nossas receitas graças ao delivery e à nossa expansão

Itália foi um dos países europeus mais afetados pela pandemia. Como é que isso impactou o negócio?

A situação excecional causada pela crise de saúde atingiu duramente Itália e outros países. Principalmente o setor HORECA não está no seu melhor momento e estamos cientes das dificuldades mas confiamos no sucesso do nosso produto e na experiência, sempre seguindo as recomendações sanitárias. Além disso, obtivemos o nosso financiamento durante a Covid e testámos outros três verticais de produtos através dos nossos restaurantes, como é o caso das cozinhas virtuais durante esse período. Uma delas ainda está disponível em Milão e estamos a pensar em novas soluções possíveis. É assim que a Poke House funciona: trabalhamos arduamente e não paramos quando há dificuldades.

Também podemos dizer que ter um modelo de negócios flexível em que a tecnologia desempenha um papel fundamental, foi fundamental para enfrentarmos o desafio da Covid. Por exemplo, após o lockdown, fomos um dos primeiros a reabrir em Milão em modo take-away, garantindo o distanciamento social e otimizando a logística graças a um sistema click & collect integrado.

Conseguimos duplicar as nossas receitas graças ao delivery e à nossa expansão, mas por outro lado crescemos muito menos do que o esperado, pois a perda representou quase como "fechar uma cidade inteira" da nossa operação.

Que medidas de apoio foram estabelecidas pelo governo italiano para ajudar o setor?

A situação é extremamente complexa neste momento, especialmente para as tipologias de formatos mais tradicionais (por exemplo, restaurantes típicos). O nosso governo está a tentar encontrar uma solução, criando o "Decreto ristori" - que conta com mais de 5 mil milhões de euros de ajuda económica dirigida a todos os trabalhadores em indústrias produtivas que foram profundamente afetadas pela pandemia de Covid-19 devido às restrições implementadas para enfrentar a emergência sanitária (ou seja, restaurantes, instalações desportivas, teatros e cinemas, etc.). Este foi atualizado com outras disposições após o dia 3 de novembro, quando o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou a divisão das regiões italianas em zonas vermelhas, laranja e amarelas com base no nível de restrições - e estamos confiantes de que farão o seu melhor, embora, de modo geral, ainda há muito a ser feito para apoiar todo o setor.

A Poke House, por ser uma rede moderna que já nasceu pronta para o delivery, está a compensar parcialmente a perda do negócio de refeições com as entregas ao domicílio: poderemos fechar o ano em Itália com crescimento graças a mais restaurantes e ao delivery. Porém, olhando as metas iniciais para o país, perdemos grande parte da faturação esperada, como se tivéssemos uma cidade a menos com que contar.