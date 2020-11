Polémica no Porto: Operador rodoviário admite contratar imigrantes para baixar custos

Filas para autocarro na rua de Fernandes Tomás e Bolhão, no Porto. © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Está aberta a polémica no Grande Porto: há um operador rodoviário que admite contratar imigrantes da Venezuela e de Cabo Verde para baixar custos. A revelação foi feita em 4 de novembro durante um debate sobre o papel dos transportes públicos para a mobilidade sustentável congresso da associação de transportes ADFERSIT por parte do primeiro-secretário da Autoridade Metropolitana do Porto, Mário Rui Soares.

Segundo o jornal Público desta sexta-feira, a proposta para recrutar imigrantes foi lançada por um concorrente português que está bem colocado para ganhar um dos cinco lotes postos a concurso.

A situação indignou o moderador do debate, José Manuel Viegas, especialista em Transportes. Em declarações ao mesmo jornal, o responsável da Autoridade Metropolitana do Porto tem uma posição contrária: "Se recrutarem motoristas na Venezuela e em Cabo Verde e lhes derem formação, não vejo problema porque até a própria língua é parecida com o português".

O concurso para os autocarros do Grande Porto está dividido em cinco lotes e os operadores terão de respeitar os contratos coletivos de trabalho, independentemente da nacionalidade dos motoristas. Se precisarem de contratar, terão de preferir os trabalhadores das antigas empresas.

Houve mais de 40 operadores interessados neste concurso, com um preço de referência de 1,70 euros por quilómetro. Só que os concorrentes favoritos avançaram com preços entre 1,10 e 1,42 euros por quilómetro.