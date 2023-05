Polvo e bacalhau portugueses abrem novos mares em Itália

As empresas de pescado congelado têm em Itália um dos seus principais mercados de exportação. © Igor Martins/Global Imagens

O polvo e o bacalhau são os produtos-estrela que as portuguesas Soguima e Brasmar vão levar à TuttoFood, uma das principais feiras de alimentação e bebidas mundial, que arranca na segunda-feira, em Milão, Itália. Entre 8 e 10 de maio, as duas empresas vão encetar contactos para incrementar as vendas dos seus produtos de pescado nos mercados internacionais. Para surpreender os clientes, levam também na mala as suas mais recentes inovações alimentares no segmento do peixe congelado e refrigerado. Ambas as empresas têm já uma forte componente exportadora, mas a ambição é que ao longo destes três dias consigam incrementar o volume de negócios e ganhar novos clientes.

A Soguima, mais conhecida dos consumidores portugueses pela marca Reymar, vai a Milão para potenciar a venda dos seus produtos principais - o bacalhau e polvo -, mas também dos pré-cozinhados, e apresentar a nova linha de produtos veganos, revela fonte oficial da empresa de Guimarães. Já um habitué neste certame, a Soguima mantém a estratégia de marcar presença em Milão pelo impacto da feira não apenas em Itália, mas a nível mundial. "A TuttoFood é de extrema importância para a Soguima, face à aposta estratégica no mercado internacional", sublinha. A participação em diversas edições anteriores tem sido coroada por "resultados muito positivos", pois é uma porta internacional por onde entram expositores e visitantes de todo o mundo. A confiança neste certame evidencia-se pelo investimento no espaço: são mais de 35 metros de exposição, frisa a responsável.

Com 35 anos de atividade, a Soguima produz e comercializa centenas de referências de bacalhau e polvo, os seus principais produtos, mas tem também em expansão a área de pré-cozinhados, onde está a investir na inovação e no segmento vegan. Segundo realça, "o desenvolvimento e a inovação são uma constante" na empresa, que investe no lançamento de novos produtos e em abordagens de mercado diferenciadas, e procura antecipar comportamentos e tendências. Toda esta atividade tem sido bem recebida nos mercados internacionais. De acordo com fonte oficial, "o peso da exportação tem sido crescente". Em 2022, as vendas ao exterior representaram 45% do volume de negócios, que ultrapassou os 35 milhões de euros. A Soguima, que emprega mais de 200 pessoas, exporta para cerca de 30 países em quatro continentes, destacando-se o Brasil, EUA, Canadá, Itália, Suíça, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido.

A Brasmar, que afirma ter sido a primeira empresa portuguesa a participar nesta feira bianual, em 2015, vai apresentar nesta edição uma "ampla gama de produtos do mar congelados", com especial destaque para os seus produtos-estrela, o polvo e o bacalhau, diz João Ramos Pimenta, diretor corporativo de marketing e inovação. Segundo avança, o grupo desenvolveu recentemente uma linha de congelados de bacalhau ao ponto de sal para responder ao aumento da procura por este tipo de produto no mercado italiano, mas também em França, Espanha e Estados Unidos. Aliás, o grupo da Trofa garante 60% do volume de negócios, que no ano passado atingiu os 272 milhões de euros, no exterior.

Com a participação na TuttoFood, o Brasmar Group quer reforçar a presença das suas marcas no mercado italiano nos canais retail e food service. Como adianta João Ramos Pimenta, o grupo vai também apostar na divulgação da marca Nuchar, especializada em refrigerados, que irá expor o seu portefólio de produtos cozidos, com realce para os tentáculos de polvo, choco e outros cefalópodes, e a gama de salmão e bacalhau fumados.

Segundo o responsável, a Nuchar foi apresentada na Tuttofood 2021 e "teve uma excelente aceitação", evidenciando um crescimento contínuo desde essa altura. Esta feira "tem-nos oferecido, ano após ano, a oportunidade de estreitarmos a relação com atuais clientes e potenciarmos novas oportunidades de negócio num dos nossos principais mercados de exportação", sublinha. Em Itália, as vendas da Brasmar são alavancadas no polvo, lula e bacalhau, além do pescado de grande porte como o espadarte, atum e tintureira. Com cerca de 850 trabalhadores, a Brasmar tem pautado a sua ação por investir na presença nestes certames, que considera fulcrais para o crescimento do negócio.

O More CoLAB, Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, sediado em Bragança, é outra das entidades portuguesas que vai descolar-se a Milão para dar a conhecer a sua atividade. Esta associação privada sem fins lucrativos tem em curso um conjunto de projetos de caráter científico e de inovação no setor alimentar, como a valorização de pomares de amendoeiras mediterrâneos, o aproveitamento sustentável do bagaço de azeitona, a obtenção de ingredientes naturais multifuncionais para a indústria de bebidas ou o desenvolvimento de uma ferramenta digital para a gestão inteligente da cadeia de valor da bolota.