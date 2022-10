Pombal aposta em rega inteligente e 5G da NOS para poupar até 30% de água

Jardim em Pombal © DR

A Câmara Municipal de Pombal vai instalar um sistema de rega inteligente 5G da empresa de telecomunicações NOS que permite poupar até 30% de água e energia, em dois jardins da cidade - o Jardim do Cardal e o do Vale.

O serviço de rega consegue recolher informação detalhada do consumo de água e do estado das plantas, de forma a efetuar uma gestão mais eficiente. Vai ser possível controlar a rega remotamente e em tempo real nestes dois espaços verdes. A plataforma analisa informações meteorológicas, devido ao acesso à internet, deteta os períodos mais favoráveis de irrigação e ajusta a quantidade de água utilizada na rega, de acordo com as necessidades do terreno e para maximizar os recursos.

A instalação do sistema permite a ligação de vários dispositivos sem usar cabos. Assim, a tecnologia 5G assegura uma maior fiabilidade do processo, podendo a monitorização e gestão ser feita remotamente, através do computador ou da aplicação.

De acordo com o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes, este é um "ano em que a precipitação acumulada foi cerca de metade do valor médio verificado nos últimos anos. A tecnologia e o 5G podem ser aliados das regiões para poupar água. Através de sistemas mais eficientes é possível reduzir perdas de água provenientes de fugas ou mau funcionamento e otimizar os períodos de rega. Por outro lado, há outros ganhos em termos de sustentabilidade graças à poupança energética e à poupança de recursos associados à instalação".

Já o presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, sublinha e acrescenta que "este é um projeto inovador integrado na estratégia de aproveitarmos o potencial das novas tecnologias para melhorar o desempenho dos serviços e tornarmos Pombal um território cada vez mais moderno e inteligente, em linha com os desafios das smart cities e da nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental".

Esta é uma das soluções da empresa de telecomunicações que pretende combater o período de seca, e este ano atravessamos o pior no país, de acordo com dados do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A NOS tem trabalhado em parceria com vários municípios, desenvolvendo soluções globais e integradas, com enfoque na gestão urbana inteligente e sustentável das cidades. Salas de planeamento e controlo e plataformas integradoras, ou soluções de rega e de gestão de resíduos inteligentes, são alguns dos exemplos.