Porcelanosa quer explorar rede de 10 lojas em Portugal

Grupo faturou no ano passado 22,7 milhões em Portugal. © Pedro Correia/Global Imagens

O grupo espanhol Porcelanosa tem em plena marcha um plano de expansão internacional, onde Portugal está em foco. O objetivo para o mercado português é criar uma rede de dez lojas próprias, sendo que atualmente a marca de materiais e equipamentos para cozinha e quarto de banho explora quatro espaços comerciais no país. Neste momento, estão em estudo várias localizações na Madeira, Algarve e Estoril. Segundo os responsáveis em Portugal da empresa, Pedro Neiva e Hugo Teixeira, o projeto para a região autónoma é o que está mais avançado e poderá ser concretizado ainda este ano. O investimento nestas três próximas aberturas deverá ascender a um milhão de euros, avançam.

Em Portugal, a Porcelanosa faturou no ano passado 22,7 milhões de euros, um crescimento de 23% face ao exercício anterior, justificado pela consolidação da marca em território nacional e pelo forte investimento do setor imobiliário no mercado. No verão de 2022, o grupo expandiu a sua presença ao Algarve, inaugurando uma loja em Loulé, com 242 metros quadrados divididos em dois pisos, num investimento de 350 mil euros. Uns meses depois, voltou a abrir a loja do Porto, alvo de um ambicioso projeto de remodelação que custou 2,5 milhões de euros. Em operação, tem ainda os espaços de Lisboa e Viseu.

Com o setor da construção e imobiliário português a registar um forte dinamismo, a Porcelanosa preparou-se para lhe seguir os passos. Como dizem os responsáveis do grupo espanhol, "somos uma referência no mercado ao nível de aconselhamento e acompanhamento de projetos" e "se queremos continuar a crescer temos que estar mais perto dos clientes". Confiantes na estratégia, as previsões de volume de negócios para este ano apontam para um valor próximo dos 26 milhões de euros que, a concretizarem-se, irão significar um incremento a rondar os 13%. A Porcelanosa emprega 70 pessoas em Portugal.

No mundo

O grupo Porcelanosa explora perto de 150 lojas próprias no mundo, a que soma mais mil pontos de venda oficiais a cargo de distribuidores e afiliados. No ano passado, também investiu na expansão da sua presença no mercado de origem, tendo aberto novas lojas em Madrid, Barcelona e Valência. Já em 2023 prevê inaugurar um novo espaço comercial em Espanha e um centro logístico. Fora da Ibéria, está previsto um reforço da presença nos Estados Unidos, na América do Sul e no norte da Europa. Estes projetos vão em linha com a estratégia já implementada no último exercício, quando o grupo inaugurou vários pontos de venda em todo o mundo, com destaque para México e França. Há ainda a registar a instalação de um escritório técnico no Dubai. Para concretizar estes planos de crescimento comercial e também reforçar a área industrial, a multinacional espanhola alocou uma verba de 120 milhões de euros.

A grande maioria dos produtos comercializados pela marca é produzida na sua fábrica de Vila-Real, em Espanha. É desta unidade que saem para todo o mundo os materiais cerâmicos e de mobiliário, os móveis de cozinha, e também alguns produtos mais técnicos e de engenharia da participada Butech. O grupo Porcelanosa, que integra oito empresas, faturou em 2021 (últimos dados conhecidos) 820 milhões de euros, com Espanha a gerar um volume de negócios ligeiramente superior a 220 milhões e o resto da Europa a responder por vendas de 357,7 milhões. Os outros mercados onde marca presença valeram 242 milhões. Neste exercício, o grupo registou um incremento de 10% na faturação face a 2020. Os lucros atingiram os 47,3 milhões, um aumento de 112%. No total da sua atividade, a holding emprega cinco mil pessoas.