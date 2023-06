Porsche confirma estratégia e previsões na primeira assembleia-geral desde entrada em bolsa

© DR

O fabricante de automóveis desportivos Porsche AG confirmou esta quarta-feira a estratégia e previsões na assembleia-geral de acionistas, a primeira desde a sua entrada em bolsa em setembro último.

O presidente do conselho de supervisão da Porsche, Wolfgang Porsche, e o diretor executivo Oliver Blume, mostraram-se satisfeitos e orgulhosos perante os acionistas.

Blume pôde informar os acionistas sobre o ano financeiro mais bem-sucedido da história da empresa.

"Com um alinhamento equilibrado em todas as regiões do mundo, o nosso modelo de negócio é robusto e flexível em tempos difíceis", disse Blume aos acionistas da Porsche.

O Conselho de Administração e de Supervisão propôs a distribuição de um dividendo de 1,0 euro por ação ordinária e 1,01 euros por ação preferencial para o exercício de 2022.

Desde dezembro do ano passado, o fabricante de automóveis desportivos Porsche está cotado no índice DAX 40 da Bolsa de Valores de Frankfurt.

A família Porsche detém uma participação minoritária de bloqueio nas ações ordinárias e um quarto das ações preferenciais da empresa são livremente negociadas na bolsa.

A Porsche espera atingir um volume de negócios entre 40.000 e 42.000 milhões de euros este ano (contra 37.600 milhões de euros em 2022) e uma margem de lucro entre 17% e 19% (face a 18% em 2022).