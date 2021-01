Porsche, Ferrari e Aston Martin aceleram vendas em ano de pandemia

Apresentação do Porsche Tycan em Portugal, outubro de 2020. © André Rolo/Global Imagens

Porsche, Ferrari e Aston Martin foram as únicas marcas que aumentaram as vendas em Portugal no último ano. Estas fabricantes de veículos de luxo registaram números positivos no comércio automóvel nos últimos 12 meses, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

As vendas da Porsche cresceram 10,9%, para 831 unidades, o que compara com as 749 matrículas de 2019. É a primeira vez que é possível comparar a evolução dos registos da marca de Estugarda, que não tinha os dados de todas as concessões registados junto da associação automóvel até ao final de 2018.

"Foi o nosso melhor ano de sempre em Portugal", afirma fonte oficial da marca. Para comprar um carro da marca de Estugarda são necessários, pelo menos, mais de 71 mil euros. Mesmo assim, "a maioria dos compradores é de nacionalidade portuguesa", acrescenta a fabricante alemã.

A Ferrari também tem motivos para sorrir. As vendas aumentaram 15,4%, para 30 unidades, mais quatro do que em 2019. O modelo mais barato da marca italiana de superdesportivos custa pelo menos 235 mil euros.

A Aston Martin conseguiu vender mais um carro do que em 2019, passando das 6 para as 7 matrículas em 2020. Para ter um modelo da marca britânica na garagem são necessários pelo menos 210 mil euros, ou seja mais de 315 salários mínimos.

Smart perde a corrente

Em sentido contrário, a Smart é a marca com a maior travagem nas vendas. Desde o início de 2020 que a insígnia do grupo Daimler passou a vender apenas versões elétricas dos seus modelos em Portugal, o que explica o recuo das matriculas de 87,3%, de 4071 para 518 unidades.

Com uma quebra de 70,1% nos registos, a Alfa Romeo foi a segunda marca mais penalizada em 2020, tendo matriculado 165 veículos. Mazda, Jeep, Opel, Fiat e Mitsubishi são outras das marcas com descidas nas vendas superiores a 50% no último ano.