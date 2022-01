Porsche junta-se ao Estoril Open. Torneio arranca a 23 de abril

Os responsáveis da Porsche Ibérica e do Millennium Estoril Open © DR

Sendo o Millennium Estoril Open "o mais importante e prestigiado evento de ténis em Portugal e um dos momentos altos do desporto a nível nacional", para a Porsche não houve hesitações. Ao surgir a oportunidade, a marca de automóveis juntou-se ao torneio, que integra o calendário oficial ATP Tour, e é uma ocasião imperdível para ver em ação alguns dos principais tenistas do mundo, "uma referência na agenda social e corporativa do país" e um "evento privilegiado para os negócios e relações-públicas".

"A associação da Porsche ao Millennium Estoril Open surge de uma forma quase automática. Conhecemos muito bem o evento e os seus valores e posicionamento são partilhados a 100% pela Porsche. Consideramos que é um evento de referência em Portugal para marcas com o posicionamento da Porsche e, por essa razão, acreditamos que esta parceria pode ajudar a impulsionar o nosso negócio em Portugal", explicou Nuno Carmo Costa, PR & Marketing Manager da Porsche Ibérica.

A associação da marca ao ténis não é de hoje, tendo passado também por tenistas consagradas como Maria Sharapova, Angelique Kerber ou Julia Gorges, e em Portugal é já assinatura de João Sousa, com o tenista português a ser apoiado pelos Centros Porsche de Porto e Braga. A ligação da Porsche é visível ainda através do apoio a alguns torneios do circuito WTA como Berlim, Bad Homburg ou Porsche Tennis Grand Prix de Estugarda. Este último tem sido distinguido ano após ano como um dos melhores torneios do circuito feminino.

Para João Stilwell Zilhão, partner e diretor de Torneio do Millennium Estoril Open, "esta é mais uma parceria que enche de orgulho a organização", uma vez que a Porsche é "uma marca de reconhecimento mundial que vem integrar um grupo de patrocinadores de prestígio nacional e mundial". "Somos um torneio de referência, queremos estar rodeados dos melhores e a Porsche é mais um exemplo desse nosso desígnio."

A cumprir neste ano a sua sétima edição em Cascais, o Millennium Estoril Open está focado em aumentar os seus níveis de qualidade e a sua reputação no circuito internacional de ténis, depois de, em 2021, o evento ter decorrido sem a presença de público, voltando agora o espetáculo, não só nos courts, mas também nas bancadas do Estádio Millennium.