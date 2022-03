Porsche vende mais de 300 mil carros em 2021

Marca ultrapassou pela primeira vez a marca dos 300 mil carros vendidos © DR

A Porsche - que pertence ao grupo Volkswagen - obteve um lucro operacional de 5300 milhões de euros em 2021, o que representa um aumento de 27% em relação as 2020. Pela primeira vez este segmento de luxo conseguiu vender 301.915 veículos, ou seja, 3,39% da venda de veículos do grupo. Um volume de vendas de 33,1 mil milhões de euros em 2021, revela o jornal espanhol CincoDías.

"Estes resultados positivos do nosso negócio são baseados em decisões corajosas, inovadoras e com visão de futuro", disse Oliver Blume , presidente do Conselho de Administração da Porsche AG, citado pelo jornal espanhol.

Até 2025 a Porsche espera que 50% das vendas sejam de carros elétricos - totalmente elétricos ou híbridos plug-in e para 2030 espera vender 80% de veículos totalmente elétricos. E, nesse mesmo ano, prevê ser uma empresa neutra no que àss emissões de CO2 diz respeito.

Por seu turno, grupo Volkswagen teve 19275 milhões de euros de lucros operacionais e vendeu 8,88 milhões de carros.