O “Tesla dos navios” (100% elétrico) chega aos mares este outono

A holandesa Port-Liner está a construir dois cargueiros gigantescos elétricos, chamados de “Tesla dos navios”. Um porta-voz da empresa anunciou que as embarcações vão estar prontas até ao outono e que as suas rotas já foram programadas, pelo canal Wilhelmina, na Holanda.

A expetativa é de que o projeto de 100 milhões de euros, que recebeu um subsídio de 7 milhões da União Europeia, alcance um impacto significativo no transporte marítimo local, do qual fazem parte os portos de Amesterdão, Antuérpia e Roterdão.

Segundo declarações do diretor-executivo da Port-Liner, Ton van Meegen, ao jornal britânico The Loadstar: “Há cerca de 7.300 embarcações em terra na Europa inteira e mais de 5 mil delas são propriedades de empresários da Bélgica e da Holanda. Podemos construir mais de 500 por ano, mas a esse ritmo demoraria cerca de 50 anos para que a indústria operasse com energia verde”.

É esperado que as primeiras seis embarcações retirem anualmente 23 mil camiões das estradas dos Países Baixos, constituindo uma alternativa com baixo impacto ambiental.

Além da Port-Liner estar a construir as suas embarcações, desenvolveu também a sua própria tecnologia que permite alojar as baterias num contentor. O diretor-executivo explica que desta forma será possível modernizar navios que já estão operacionais. “Isso permite-nos modernizar as embarcações que já estão operacionais, o que é um avanço para as credenciais de energia verde do setor. Os contentores são carregados em terra pela fornecedora Eneco, que fornece energia solar, renovável e livre de carbono”.

Os primeiros navios vão começar a navegar até ao final deste ano.