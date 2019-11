Portagens sem aumentos em 2020

O preço das portagens nas autoestradas portuguesas não sofrerá nenhuma alteração no próximo ano, depois do Instituto Nacional de Estatística (INE) ter revelado que a taxa de inflação sem habitação em outubro se situou em -0,13% face ao homólogo de 2018, em linha com as previsões avançadas no fim de outubro.

A estabilização dos preços das portagens em 2020 segue-se a quatro anos consecutivos de subidas. No atual exercício, aumentaram 0,98%, depois de aumentos de 1,42% em 2018, de 0,84% em 2017 e de 0,62% em 2016.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula (0,0%) no passado mês de outubro, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior, divulgou hoje o INE.

Em outubro de 2019, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 0,4%.