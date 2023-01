Portal da Queixa com 526 reclamações por dia em 2022

Correio, Transporte e Logística foi a categoria que acumulou mais queixas dos consumidores em 2022. Na imagem, uma vista da estação de tratamento de encomendas dos CTT no MARL. Correio Expresso. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O Portal da Queixa recebeu mais de 192 mil reclamações em 2022, o que corresponde a uma média diária de 526 reivindicações, indica a plataforma em comunicado, dando conta que registou um crescimento de 9,61% face a 2021. Correio, Transporte e Logística e Serviços e Administração Pública lideraram as queixas dos consumidores.

"O ano que passou, fica ainda marcado pelo contínuo aumento das queixas relativas às burlas online, mais reclamações no setor da saúde e também mais queixas dirigidas aos serviços públicos", pode ler-se no comunicado. O Portal da Queixa assume-se como "a plataforma online que mais reclamações recebe dos consumidores em Portugal", crescendo pelo nono ano consecutivo. As 192.346 reclamações totais registadas constituem um "novo recorde anual".

Embora o ano 2022 representasse o regresso à normalidade, diz a Portal da Queixa, "o comércio eletrónico continuou a registar uma grande adesão dos consumidores", aumentando, consequentemente, a pressão sobre o setor das encomendas. Não admira, por isso, que a categoria Correio, Transporte e Logística mantenha o primeiro lugar no descontentamento dos consumidores, que já ocupava em 2021, registando, o ano passado, um total de 15.721 queixas.

Serviços e Administração Pública (com 13.569 reclamações), Comunicações, TV e Media (10.749), Informática, Tecnologia e Som (10.315) e Bancos, Financeiras e Pagamentos (7.843) são as categorias no Top 5 das reclamações dos portugueses, a que se seguem Transportes Públicos, Aluguer e Condução (7.361), Compras, Moda e Joalharia (6.077), Água, Eletricidade e Gás (5.984), Hotéis, Viagens e Turismo (5.084) e Mobiliário, Decoração e Eletrodomésticos (4.418).

Comparativamente ao ano anterior, as categorias com maior variação de crescimento de queixas foram: Informática, Tecnologia e Som (com uma subida de 29%), Transportes Públicos, Aluguer e Condução (73%), Bancos, Financeiras e Pagamentos (29%) e Hotéis, Viagens e Turismo (9%). A destacar a categoria Transportes Públicos, Aluguer e Condução que registou "um aumento significativo face ao ano anterior", refere ainda o Portal da Queixa.

Mas há também boas notícias. "A análise efetuada às reclamações geradas em 2022, revela ainda que, não obstante o elevado número de queixas, foram várias as marcas que demonstram uma preocupação na resolução dos problemas reportados pelos consumidores no Portal da Queixa", pode ler-se no comunicado, que especifica: As categorias de ​​​​​​​Hiper e Supermercados tiveram 73,5% de taxa de resolução, seguidas da Água, Eletricidade e Gás (73,4%), do Correio, Transportes e Logística (72,1%), Comunicações, TV e Media (71,3%), Bancos, Financeiras e Pagamentos (65,3%) e da Informática, Tecnologia e Som (60,9%) Os Seguros Vida, Auto e Planos de saúde (60,4%), Casinos e Casas de Apostas (56,4%), Escritório, Marketing e Publicidade (54%) e os Animais (52,8%) foram outras das categorias destacadas ao nível do esforço para a resolução das queixas.

O Portal da Queixa foi visitado por mais de 12.5 milhões de utilizadores, durante o ano de 2022, gerando mais de 50 milhões de visualizações.